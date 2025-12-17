El multirreincidente Antonio Gallardo: el concejal de Vox en Algeciras aparca sobre la acera un día después del tirón de orejas de su partido

Ni 24 horas después del tirón de orejas de un miembro relevante de su partido, el concejal de Vox en Algeciras Antonio Gallardo ha vuelto a incumplir las normas de aparcamiento. El vehículo del edil, un SUV de color negro ya reconocido por buena parte de la población ante sus continuas infracciones, ha sido pillado este miércoles estacionado sobre una acera junto al edificio de Correos en la calle María Auxiliadora. Una testigo ha asegurado a esta redacción que el coche de Gallardo ha permanecido casi una hora mal estacionado en pleno centro urbano de la ciudad.

"Tenemos que dar ejemplo", aseguró Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, este martes en su visita a Algeciras tras ser preguntado por Europa Sur sobre la multirreincidencia de Antonio Gallardo a infringir las normas de aparcamiento. Gavira, que remarcó que se trataba de su opinión personal, insistió en que los representantes políticos tienen que ser los primeros en aplicarse lo que piden a la ciudadanía, que respeten las normas y las cumplan.

Pues se ve que a Antonio Gallardo, que no estuvo en el acto de Vox en la Plaza Alta, tampoco le ha llegado el mensaje del portavoz de su partido en el Parlamento de Andalucía.

Esta multirreincidencia del concejal de Vox de Algeciras engrosa una larga lista y es la segunda de la semana, ya que el pasado lunes visto aparcado saltándose las normas en las calles Ramón y Cajal y Ruiz Zorrilla, así como en las avenidas Blas Infante y 28 de Febrero, esquina con la calle Carpa.

La normativa municipal es clara al respecto. La Ordenanza Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Algeciras establece en su artículo 28 que "queda prohibido el estacionamiento sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones". Asimismo, el artículo 70 añade que se considera que un vehículo perturba la circulación cuando está estacionado en zonas reservadas a los peatones.

A estas normas locales se suma la legislación nacional. El Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, establece en su artículo 94 que está prohibido estacionar "en los lugares donde se impida el paso de peatones o se genere una situación de peligro".