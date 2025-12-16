Vox desautoriza a Antonio Gallardo, su portavoz en el Ayuntamiento de Algeciras, por sus infracciones de aparcamiento

Vox ha dejado un tirón de orejas a Antonio Gallardo, concejal y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Algeciras, ante sus reiteradas infracciones de aparcamiento, un hecho denunciado públicamente por Europa Sur, en su caso más reciente el pasado lunes. "Nosotros tenemos que dar ejemplo", ha manifestado Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el parlamento andaluz, a la pregunta de este periódico durante su visita de este martes a la ciudad. Un acto en el que no ha estado Antonio Gallardo.

Gavira, que ha reclamado la dimisión de José Ignacio Landaluce como alcalde y marcado distancia con el PP tras la denuncia por supuestos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual, ha expresado su opinión personal ante una conducta reiterada de un miembro de su partido.

"Voy a dar mi opinión personal porque no tengo responsabilidad orgánica en el partido, ya que soy el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía", aclaró Gavira. "A mí, a nivel individual me parece mal. Nosotros le pedimos a todos los ciudadanos, a todos los algecireños, a todos los andaluces y a todos los españoles que respeten las normas, y nosotros tenemos que dar ejemplo y respetarlas también. Ese es mi posicionamiento y lo que puedo decir", contestó Gavira.