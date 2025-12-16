Vox marca distancias con el PP y reclama la dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras

Vox ha vuelto a cargar contra José Ignacio Landaluce, el alcalde de Algeciras, por la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, ha reclamado la dimisión del regidor y ha exigido al Partido Popular que exija a sus políticos "lo que exige para otros". Gavira ha señalado también al presidente de la Junta de Andalucía: "Moreno Bonilla sí sabe lo que está pasando". Todo esto, en medio de un ambiente prelectoral y con las encuestas que marcan un auge de la ultraderecha las próximos comicios en Andalucía.

Manuel Gavira ha comparecido este martes en la Plaza Alta, el corazón de Algeciras, para hablar de "corrupción" y pedir responsabilidades sobre un caso que, asegura, le da "asco". "Aquí en Algeciras, tenemos a un alcalde que lleva más de un año en la boca de los vecinos, en la boca de los medios de comunicación, por unas conductas que pueden ser calificadas de acoso y el señor Moreno Bonilla lo que dice es que se ha enterado por teletipos, que él no sabe nada", comenzó Gavira.

"Cuando el señor Landaluce se autosuspende de militancia en el Partido Popular, deja su escaño en el Senado y se pasa el Grupo Mixto y, por supuesto mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento de Algeciras, lo que está haciendo es básicamente dos cosas: lo primero que hace es dejar claro a todos los andaluces que no va a dejar el escaño, no va a dejar el sillón. Llevamos muchas semanas escuchando a los miembros del PP decir que el señor Ábalos debía de dejar el escaño, el acta de diputado. ¿Qué hace el señor Landaluce? Lo mantiene. Eso es lo que hace el Partido Popular, lo mismo que el Partido Socialista", señaló el portavoz de Vox.

El portavoz parlamentario expresa su "asco" por el comportamiento "de los populares y los socialistas ante las denuncias por acoso

"¿Qué es lo segundo que hace el PP con este caso de Landaluce?", prosiguió el portavoz de Vox. "No exigir a sus políticos lo que exige para otros. Esto no va a autosuspenderse de la militancia. Va de preservar la institución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras, que es lo que no hace el señor Landaluce. ¿Qué decían los populares en relación al Fiscal General del Estado? Que había que preservar la institución. ¿Va a preservar el señor Landaluce la institución de la Alcaldía de Algeciras? La respuesta es no", sentenció.

"Y ya el tercer matiz", abundó Gavira. "Si se confirma que una de las presuntas acosadas se encuentra colocada en una residencia de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla dejará claro a todos los andaluces que cuando él dice 'yo no sé nada', sí sabe lo que está pasando. Igual que sabía la corrupción de la Diputación de Almería, como sabía que esas mujeres del cribado de cáncer de mama le dijeron a sus anteriores consejeras lo que estaba sucediendo con el primer protocolo. Se vendrá a reafirmar que el señor Moreno sí sabe lo que está pasando".

Gavira se mostró tajante contra los dos principales partidos de la esfera andaluza: "Tenemos a un Partido Socialista corrupto, un Partido Socialista que paga por los servicios de las mujeres, un PSOE cuyos hombres acosan a la mujeres y tenemos un Partido Popular que acosa a las mujeres también, las toma como si fueran niñas pequeñas y las quieren silenciar. Y ambos no respetan para nada las instituciones. Nos van dando lecciones a todos, pero son los primeros que no respetan", remarcó.

El portavoz parlamentario de Vox asegura que "cuando analiza todo lo que está sucediendo la palabra que se le viene a la cabeza es asco". "Asco de como se comportan los populares y los socialistas. Ninguno de ellos hacen lo que tienen que hacer, que es dimitir e irse a su casa", concluyó.