Manuel Gavira (Vox): "Si se condena a Landaluce, que entre en la cárcel y la llave que se tire al mar"
Caso Landaluce
El portavoz parlamentario de Vox señala al PP y PSOE como dos partidos marcados por los casos de acoso
La denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Landaluce: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual
El alcalde de Algeciras deja sus cargos en el PP y pide la suspensión temporal de militancia pero sigue como alcalde y senador
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha pronunciado sobre la denuncia del PSOE al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual en términos muy explícitos. "Que el Supremo analice y valore los hechos y si condena alcalde de Algeciras, que entre en la cárcel y la llave que se tire al mar", ha apuntado.
Gavira ha advertido este miércoles de que, de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2026, van a trasladar a los andaluces un mensaje "claro" de que en esta comunidad "no queremos ni acosadores, ni malversadores, ni gente que practica la corrupción" y que en estos momentos están tanto en el PSOE como en el PP, que "son lo mismo".
Además del Caso Landaluce, el portavoz de Vox se ha referido al Caso Salazar y el del secretario local del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, todos denunciados por presunto acoso sexual.
"Lo mismo que hacen los del PSOE, lo hacen los del PP y eso es lo que nosotros venimos diciendo en este Parlamento desde que estamos hace más de siete años y los últimos casos y hechos vienen a darnos la razón", ha indicado Gavira, para quien hay que "confiar en la justicia en todos los casos".
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON