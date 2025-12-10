Manuel Gavira (Vox): "Si se condena a Landaluce, que entre en la cárcel y la llave que se tire al mar"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha pronunciado sobre la denuncia del PSOE al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual en términos muy explícitos. "Que el Supremo analice y valore los hechos y si condena alcalde de Algeciras, que entre en la cárcel y la llave que se tire al mar", ha apuntado.

Gavira ha advertido este miércoles de que, de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2026, van a trasladar a los andaluces un mensaje "claro" de que en esta comunidad "no queremos ni acosadores, ni malversadores, ni gente que practica la corrupción" y que en estos momentos están tanto en el PSOE como en el PP, que "son lo mismo".

Además del Caso Landaluce, el portavoz de Vox se ha referido al Caso Salazar y el del secretario local del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, todos denunciados por presunto acoso sexual.

Landaluce renuncia a su militancia en el PP pero mantiene la alcaldía de Algeciras tras la denuncia del PSOE

"Lo mismo que hacen los del PSOE, lo hacen los del PP y eso es lo que nosotros venimos diciendo en este Parlamento desde que estamos hace más de siete años y los últimos casos y hechos vienen a darnos la razón", ha indicado Gavira, para quien hay que "confiar en la justicia en todos los casos".