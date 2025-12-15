Antonio Gallardo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Algeciras, vuelve a aparcar su coche en zona prohibida

El vehículo de Antonio Gallardo, aparcado a las 9:52 de este lunes en una zona reservada a carga y descarga.

Antonio Gallardo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Algeciras, lo ha vuelto a hacer pese a haber sido pillado en reiteradas ocasiones y denunciado públicamente: su coche estaba aparcado de nuevo en la mañana de este lunes en una zona reservada a carga y descarga en la calle Radio Algeciras. El vehículo exhibía en el parabrisas la identificación de miembro de la corporación municipal. Gallardo es un contumaz infractor al volante, como lo demuestran las numerosas ocasiones en las que, siendo concejal, su vehículo ha sido visto estacionado en zonas prohibidas.

El vehículo de Antonio Gallardo, en zona de carga y descarga, el 18 de septiembre de 2024. / E. S.

El vehículo en cuestión es un SUV de color negro que, como esta redacción ha puesto en evidencia, ha sido visto aparcado saltándose las normas en las calles Ramón y Cajal y Ruiz Zorrilla, así como en las avenidas Blas Infante y 28 de Febrero, esquina con la calle Carpa.

También han sido remitidas por los lectores algunas fotos de la moto del concejal aparcada sobre la acera, donde también hay limitaciones para estacionar, obligando a los peatones a sortearla.

Antonio Gallardo -en el centro de la foto- durante su intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, el pasado día 11. / Erasmo Fenoy

La normativa municipal es clara al respecto. La Ordenanza Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Algeciras establece en su artículo 28 que "queda prohibido el estacionamiento sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones". Asimismo, el artículo 70 añade que se considera que un vehículo perturba la circulación cuando está estacionado en zonas reservadas a los peatones.

A estas normas locales se suma la legislación nacional. El Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, establece en su artículo 94 que está prohibido estacionar "en los lugares donde se impida el paso de peatones o se genere una situación de peligro".

Varios peatones sortean la moto de Antonio Gallardo, aparcada sobre la acera frente al Edificio Escuela, en febrero de este año. / E.S.

Su desahogo al respecto, visto lo visto, no tiene límites. "¿Acaso por ser concejal tengo menos derechos?", replicó el año pasado cuando fue cuestionado por Europa Sur sobre sus repetidas infracciones al volante. La oposición municipal ha denunciado, además, que muestre la tarjeta con el escudo municipal en el salpicadero de su vehículo, a modo de patente de corso para saltarse la norma.

En una conversación anterior con esta redacción, Gallardo se defendió asegurando que en una de sus infracciones sólo había estacionado "20 minutos" para dejar a un familiar. Sin embargo, su reiterado historial de aparcamientos indebidos refuerza la impresión de que no se trata de un despiste puntual, sino de un patrón de conducta.

La identificación del coche conducido por Antonio Gallardo e identificado como miembro de la corporación municipal, en la mañana de este lunes. / E. S.

Además del SUV, Gallardo ha sido pillado en alguna ocasión con un familiar dorado también aparcado de manera irregular, sin que conste que haya sido sancionado, al no haber copia en los parabrisas de las multas que le correspondían.

Gallardo es concejal de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad desde 2019. En las elecciones municipales de ese año fue el cabeza de lista de la formación de ultraderecha, en tanto que en los comicios de 2023 ocupó el segundo puesto en la candidatura.