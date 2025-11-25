“A los inmigrantes hay que mandarlos en autobús desde Algeciras a Madrid”

La reunión celebrada el pasado día 17 a propuesta del Ayuntamiento de Algeciras para tratar la situación de la seguridad ciudadana en la zona baja de la ciudad, dejó sobre la mesa el análisis de los responsables policiales presentes, las inquietudes de las asociaciones vecinales y de los comerciantes, las críticas de la oposición municipal y la visión un tanto complaciente del gobierno local, que aludió en una nota de prensa posterior a la existencia de una “percepción subjetiva” de inseguridad por parte de buena parte de la ciudadanía y a la “percepción objetiva” que ofrecen los datos, es decir, que la criminalidad en Algeciras está en descenso.

La cita a puerta cerrada dejó, no obstante, una propuesta a cargo de Antonio Gallardo, concejal de Vox: "A los inmigrantes hay que mandarlos en autobús a Madrid”. Según la versión de varias de las personas presentes, consultadas por esta redacción, el edil de ultraderecha no detalló entonces por qué el destino que proponía era la capital de España. La frase quedó flotando en el aire como una nube espesa, con el reproche de la socialista Rocío Arrabal. Gallardo explica ahora, a preguntas de Europa Sur, por qué lo dijo: "El gobierno local del PP niega el problema de seguridad que existe en el barrio en base a unos datos que proporciona el Ministerio del Interior y que no se corresponden con la realidad", subraya. "Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para solucionarlo, que monten en un autobús a estos inmigrantes ilegales y los lleven a la Moncloa", continúa.

Gallardo defiende que, en algún Pleno, le ha hecho esta misma invitación al teniente de alcalde Jacinto Muñoz cuando ha intentado negar la realidad del barrio de La Caridad: "Lléveselos usted debajo de su casa".

Su propuesta de trasladar a los inmigrantes ilegales a Madrid, concreta el concejal de Vox, es sólo fruto de la "incapacidad" del equipo de Gobierno de José Ignacio Landaluce de resolver un problema grave "que puede confirmar cualquier vecino y cualquier comerciante de la zona". "Esto no va de colores e ideologías políticas, va de sentido común. Me dicen que es ilegal, pero ilegal no es, es más barato, por el coste de fletar un autobús a Madrid se soluciona el problema de la prostitución, las borracheras y los incidentes que ocurren aunque los nieguen. Jesús Gil lo hizo y no pasó nada", apostilla.

Gallardo critica la "degradación" del barrio. "Estoy allí todos los días porque tengo a parte de mi familia política", manifiesta. "Una vivienda que costó setenta y cinco u ochenta mil euros, ahora tiene un valor de veinticinco o treinta mil y eso lo sufren muchos vecinos", añade.

Además de Landaluce, en la reunión estuvieron presentes los tenientes de alcalde delegados de Cultura, Pilar Pintor; Turismo, Susana Pérez Custodio; Urbanismo y Fondos Europeos, Yéssica Rodríguez, la concejal delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles, el intendente principal de la Policía Local Antonio Jesús Pérez García, el comisario jefe de la Policía Nacional, Francisco Javier López Matesanz, el presidente de la Asociación de Vecinos Barrio del Carmen, Antonio Jarillo, el responsable de la Asociación de Comercio Tradicional y Mercado Ingeniero Torroja, Francisco Soto, la presidenta de RecreArte, Susana Mena, técnicos municipales y representantes de los grupos políticos en la oposición.

Incidentes

Dos días antes de la reunión, el mercado de abastos Torroja-Sánchez Arcas fue escenario de madrugada de un robo perpetrado por un individuo -detenido 48 horas después- que de forma inexplicada se introdujo en el edifico, reventó las cancelas de varios puestos y se llevó dinero y diverso género sin que el vigilante de seguridad se percatarse absolutamente de nada. Esa fue, al menos, la versión oficial ofrecida por el Ayuntamiento.

La demanda de información expresada por los colectivos ciudadanos tras el robo y la alarma generada por una secuencia previa de altercados, peleas y agresiones previas en las inmediaciones del mercado, una vez este cierra sus puertas por la tarde, llevó al alcalde a convocar la cita.

El mismo día que se produjo, en la cuesta del Pescado, dos extranjeros mantuvieron una discusión durante la que se agredieron con un palo y un ladrillo y que obligó a intervenir a la Policía Local.