Una mujer y tres menores resultan intoxicados por un escape de gas en Algeciras

Una aparatosa emergencia movilizó a múltiples servicios de socorro la noche de este miércoles 13 de noviembre en Algeciras, donde una mujer de 32 años y tres menores de dos, diez y doce años resultaron intoxicados tras un escape de gas en su domicilio.

Los hechos se produjeron cerca de las once de la noche, cuando el teléfono de emergencias 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía recibió un aviso alertando de que varias personas, entre ellas menores de edad, necesitaban ayuda urgente en una vivienda ubicada en la calle Mediterráneo, en la barriada de La Piñera.

La sala coordinadora de emergencias activó de inmediato el protocolo de actuación y movilizó a los bomberos, el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, así como a efectivos de la Policía Local y Nacional para atender la urgencia.

Cuatro personas halladas inconscientes

Al llegar al lugar de los hechos, los bomberos y agentes de la Policía Local se encontraron con una escena crítica: la mujer adulta y los tres menores yacían desmayados en el suelo del inmueble, aparentemente víctimas de una intoxicación provocada por la inhalación de gas.

Los servicios de emergencias sanitarias desplegaron un amplio dispositivo asistencial que incluyó una UVI móvil, un equipo de emergencias y una ambulancia de traslado. Los profesionales sanitarios atendieron in situ a los cuatro afectados —tres menores de dos, diez y doce años, y una mujer de 32— antes de proceder a su estabilización.

Protocolo de actuación en fugas de gas

Este tipo de incidentes domésticos ponen de manifiesto la importancia de contar con detectores de gas en los hogares y de realizar revisiones periódicas de las instalaciones. Las autoridades recomiendan ventilar inmediatamente cualquier estancia donde se sospeche una fuga, no encender luces ni aparatos eléctricos, y abandonar el inmueble antes de llamar a los servicios de emergencia.

Hasta el momento, no se han facilitado más detalles sobre el estado de salud de los afectados ni sobre las causas que provocaron el escape de gas en la vivienda.