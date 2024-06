Una mujer de Algeciras estafa 4.200 euros a un empresario coruñés a través del correo electrónico

La Guardia Civil investiga a una mujer de Algeciras como presunta autora de una estafa a un empresario de Melide, en La Coruña, en un proceso de pago de una factura de 4.200 euros mediante el método del compromiso de correo electrónico corporativo, BEC, en sus siglas en inglés. Se trata de un tipo de ciberdelito donde el estafador utiliza el mail con el fin de engañar a alguien para que envíe dinero o revele información confidencial de su empresa.

La investigación, bajo el nombre operación Caneko y llevada a cabo por el Equipo del Milladoiro de la Guardia Civil, especializado en asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, se inició en abril del año pasado tras la presentación de denuncias en los cuarteles de la Guardia Civil de Arzúa y Melide.

El perjudicado, que había realizado un pago de 4.200 euros supuestamente a una empresa de Melide, se puso en contacto con la compañía para informar de que iba a realizar el pago de una segunda factura. No obstante, descubrió que el número de cuenta al que había hecho el primer ingreso, no pertenecía a dicha empresa. Al revisar las transferencias, se dio cuenta de que había pagado a un número que no coincidía con el que le facilitaba la empresa, percatándose de que había sido estafado.

De este modo, la empresa de Melide presentó la correspondiente denuncia por acceso no autorizado a su correo electrónico, desde donde se enviaron correos modificados para el pago de la factura.

Los investigadores, tras analizar toda la información y movimientos bancarios, identificaron e investigaron a una mujer de Algeciras como la beneficiaria económica de la estafa, quien ya contaba con antecedentes por el mismo modus operandi. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Arzúa.