El Juzgado rechaza el aplazamiento del desahucio de una madre con su hijo con TDH en Algeciras

Algeciras/El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Algeciras ha rechazado este lunes el aplazamiento del desahucio de la algecireña S. M. A., una madre soltera en situación de vulnerabilidad que reside en una vivienda de aquiler de El Rinconcillo con un hijo de 15 que padece trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH). El lanzamiento se ejecutará este martes a las 9:30

La mujer albergaba esperanzas de que el jugado estimara el recurso de reposición presentado por su abogado contra el lanzamiento para ganar tiempo en la búsqueda de otra vivienda en la que alojarse. El juez lo rechaza por "no mencionar el precepto infringido".

S. M. A. cumple el perfil para acogerse al nuevo decreto ómnibus para los propietarios de viviendas en alquiler, que prohíbe los desahucios durante 2025, pero el caso es que el juicio en el que se acordó el lanzamiento ocurrió antes de que entrara en vigor el 29 de enero.

Además, la representación legal de la mujer conseguió el informe de vulnerabilidad de parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, después de solicitarlo en varias ocasiones, una vezz había ocurrido el juicio. La abogada que comenzó llevando el caso intentó conseguir el documento en varias ocasiones, antes y después del juicio. Asuntos Sociales le decía que sólo lo emitían a instancias del Juzgado, pero este no remitió el oficio para pedirlo. Visto que el lanzamiento no se suspendía, el nuevo abogado de S. M.A. insistió ante Asuntos Sociales hasta que consiguió el informe en el que se acreditaba la vulnerabilidad. Con el documento, presentó un escrito al Juzgado y solicitó la suspension del lanzamiento. El Juzgado se lo denegó remitiéndose al auto ya acordado anteriormente en el que fundamentaba que no lo suspendia por no acreditarse la vulnerabilidad. Frente a lo que considera una contradicción, ha vuelto presentar un recurso contra ese auto "alegando que no es acorde al criterio que se fundamenta la denegación cuando se ha aportado el informe de vulnerabilidad", explica el representante legal de la inquiina, Francisco Loaiza.