Muere Magda Bellotti, galerista y mecenas comprometida con el arte contemporáneo

Luto en el mundo del arte. La galerista y promotora cultural algecireña Magda Bellotti ha muerto este jueves a los 68 años dejando un vacío irreparable en el ámbito de la proyección de artistas en España, labor a la que entregó su vida desde joven. Sus restos mortales podrán ser despedidos este viernes de 12:00 a 17:00 en el tanatorio del cementerio de Botafuegos.

Natural de Algeciras (1957), Bellotti mantuvo toda su existencia una íntima relación con el arte contemporáneo que proyectaba desde su actividad como galerista, pero también desde el activismo y el compromiso activo. Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, Evaristo Bellotti, Antonio Rojas o Javier Velasco deben gran parte de su trayectoria al respaldo y aliento de Bellotti, incansable e infatigable mecenas, mente inquieta y siempre ávida por encontrar talento.

Su infancia transcurrió en un ambiente familiar culto: madre británica y padre abogado, que la llevaron desde niña a viajar por Europa y visitar salas como los Museos Vaticanos o el Louvre, experiencias que marcaron su sensibilidad artística.

En octubre de 1982 abrió su galería de arte en Algeciras que se mantuvo activa durante casi dos décadas. En 1991 se trasladó de la calle Ancha a Fray Tomás del Valle y en 2001 dejó la ciudad para instalarse en Madrid, al barrio de las Letras, en el llamado triángulo de oro formado entre el Museo Thyssen, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la capital de España, la ciudad natal siempre estuvo presente con el "espacio Algeciras", una sala alta y cúbica dedicada a intercambios con otras galerías y exposiciones de artistas emergentes.

Abrir una galería en la Algeciras del 82 era una aventura, según reconocía en 2008 durante la presentación del catálogo de sus primeros 25 años de andadura en el mundo del arte contemporáneo. "Hoy es inviable hacerlo de aquella manera, con una mesita, una silla, yo sola y sin teléfono. Mi proyecto tenía que ver con el arte contemporáneo e iba a mirar a la gente del Campo de Gibraltar. Pero también decidí que la galería iba a tener ámbito nacional y que iba a contar con gente de fuera. Después de 40 años de desierto -en referencia a la dictadura franquista- la cultura era algo que había que cuidar. Yo quería que la cultura funcionara aquí, tenía que haber arte contemporáneo, la gente se tenía que acostumbrar a ver los nuevos lenguajes", manifestaba.

Magda Bellotti, en 2015 en la sede de AlCultura.

En 1983 visitó la galería Antonio Ordóñez, el torero que inspiró a Hemingway. Ordóñez dijo en su visita que no era necesario matar a los toros en la plaza. "El revuelo que provocó a mí me vino muy bien, ya que al día siguiente toda la prensa nacional se hacía eco de sus palabras y a la galería le hizo una publicidad inesperada", explicaba Bellotti en aquella comparecencia pública en su cuarto de siglo de actividad.

Siete años después de instalarse en Madrid, Bellotti se sinceraba. "O daba el salto o me quedaba anquilosada, porque desgraciadamente Algeciras, por su ubicación geográfica, está en las antípodas de cualquier manifestación contemporánea y sobre todo de coleccionismo. Yo tenía que empezar ya a ir a ferias fuera de España. La galería tenía que crecer y el sitio obvio era Madrid. A raíz de abrir en Madrid la galería se ha expandido. De repente ha encontrado su sitio en el mercado nacional y en el grupo de galerías nacionales, en el que tiene su peso específico y es un referente. Hay muy pocas galerías que hayan cumplido 25 años", sostenía entonces.

Un proyecto para compaginar espacios expositivos en Madrid y Algeciras siempre estuvo presente, aunque no llegó a materializarlo. "Desde que abrí en Madrid siempre pensé que volvería a abrir en Algeciras un pequeño espacio que compaginaría con el de Madrid, un espacio que dedicaría a los más jóvenes. De hecho estuve hace unos años viendo locales, pero eran tan caros que al final pensé que no sería viable económicamente y lo dejé aparcado", comentaba en 2012.

Embajadora de Algeciras

A lo largo de su carrera, participó en ferias de arte importantes como ARCO en Madrid (desde 1984), Art Frankfurt en Alemania, Maco en México o la Diva Art Fair en Nueva York, consolidándose como una figura clave en la promoción de artistas contemporáneos y siempre como embajadora de Algeciras allá donde fuese.

Por su contribución al arte y la cultura, recibió el Premio MAV 2018 como mejor galerista, además de ser galardonada con el Premio Ateneo José Román 2021 por su labor en beneficio de la cultura y de la ciudad de Algeciras. Obtuvo en 2015 la Medalla de la Palma, una de las principales distinciones que otorga el Ayuntamiento de Algeciras. Bellotti fue fundadora y primera presidenta de la Asociación de Galerías Andaluzas de Arte Contemporáneo.

En Algeciras, además de su periplo de casi 20 años como galerista, Bellotti mantuvo un papel activo en el impulso cultural local, participando o liderando iniciativas como la asociación AlCultura, destinada a dinamizar la vida artística de la ciudad.

"Cuando me vine a Madrid todos me hablaban del vacío que había dejado, eso me agradaba claro, pero me sentí muy sola e incomprendida en Algeciras. AlCultura es un regalo para todos en el Campo de Gibraltar. A pesar de las dificultades, estamos sacando adelante grandes proyectos y solo acabamos de empezar. AlCultura me ha hecho ver que las cosas se pueden cambiar, que es posible si existe voluntad", comentaba en una entrevista a Europa Sur en 2012, en los primeros compases de la iniciativa y en su trigésimo aniversario como galerista.

Condolencias

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en nombre de la Corporación municipal, ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de Magda Bellotti, reconocida galerista y mecenas, referente del arte contemporáneo y figura clave en la proyección cultural de nuestra ciudad.

"Su compromiso con la creación artística y su constante apoyo a generaciones de artistas dejan un legado imborrable en Algeciras y en el panorama cultural nacional", según Landaluce. El Ayuntamiento traslada sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y al conjunto del mundo de la cultura.