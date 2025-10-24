Las marismas del Palmones y las dunas de El Rinconcillo en Algeciras, convertidas en un vertedero

Basura en el paraje natural Marismas del río Palmones y el sistema dunar de la playa de El Rinconcillo.

El paraje natural Marismas del río Palmones y el sistema dunar de la playa de El Rinconcillo, en Algeciras, se están convirtiendo en un vertedero al aire libre. Así lo ha denunciado Verdemar–Ecologistas en Acción, que alerta del “alarmante estado de degradación” que sufre este espacio protegido, donde se acumulan plásticos, muebles, restos de pesca, neumáticos y escombros entre las dunas, las marismas y las orillas del río.

La imagen dista mucho de lo que debería ser un enclave incluido en la Red Natura 2000, catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Según los ecologistas, la falta de mantenimiento, limpieza y vigilancia está provocando un deterioro acelerado de la vegetación dunar y de los hábitats que sustentan a numerosas especies migratorias propias del Estrecho de Gibraltar.

“El paraje natural del río Palmones se está convirtiendo en un vertedero al aire libre mientras las administraciones miran hacia otro lado”, denuncian desde Verdemar. “La inacción institucional está destruyendo uno de los ecosistemas más valiosos del litoral andaluz y del corredor migratorio del Estrecho”.

La organización recuerda que en julio de 2021 más de un centenar de voluntarios realizaron una gran limpieza en la zona, logrando retirar más de 50 bolsas de residuos de gran tamaño. Sin embargo, la situación no solo no ha mejorado, sino que “se ha agravado por la falta de implicación de la Junta de Andalucía, la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento de Algeciras”, señalan.

Ante este escenario, Verdemar reclama un plan urgente de limpieza, restauración ecológica y vigilancia permanente, así como la aplicación de las medidas correctoras recomendadas por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, entre ellas la instalación de diques que protejan el frente costero y las marismas.

“No podemos permitir que el abandono administrativo borre un espacio natural de tal importancia ecológica y paisajística. El Palmones y El Rinconcillo necesitan protección real, no solo declaraciones en papel”, concluye la asociación.