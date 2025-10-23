Muere Fernando Barrios, el algecireño que retrató el alma del Estrecho

La naturaleza del Campo de Gibraltar ha perdido una de sus voces más comprometidas. Fernando Barrios, ornitólogo, fotógrafo y divulgador nacido en Algeciras, ha fallecido dejando tras de sí una vida dedicada a observar, proteger y dar a conocer la belleza del entorno natural que tanto amaba.

Con su cámara en mano, Barrios logró capturar la esencia del Estrecho de Gibraltar: sus aves migratorias, sus cielos infinitos y la fusión de dos continentes que siempre lo inspiraron. Su mirada, sensible y rigurosa, convirtió sus fotografías en auténticos testimonios del valor ecológico de la zona, ganándose el respeto de asociaciones ambientales, instituciones y amantes de la naturaleza.

Sus exposiciones, que recorrieron distintos puntos de España hasta llegar a Madrid, y sus publicaciones —algunas traducidas al inglés— ampliaron su labor divulgadora más allá de las fronteras del Campo de Gibraltar. Cada imagen, cada texto, hablaba no solo del paisaje, sino del compromiso profundo de un hombre que entendía la naturaleza como una forma de vida.

Fernando Barrios deja un vacío imposible de llenar entre quienes compartieron con él rutas, charlas y proyectos, pero también una herencia de respeto y amor por el medio ambiente. Gracias a él, son muchos quienes aprendieron a ver la naturaleza con admiración y conciencia.