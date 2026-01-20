María Jesús Montero, dispuesta a matizar sus declaraciones sobre Landaluce en la próxima interparlamentaria del PSOE-A

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado su disposición a "aclarar" sus declaraciones sobre el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en las que aseguró el pasado 10 de enero que el regidor estaba "condenado y actualmente investigado por violencia de género".

Estas afirmaciones, que no se corresponden con la situación del regidor de Algeciras, motivaron una petición formal de rectificación cursada por Landaluce a través de su abogada, Guadalupe Sánchez. Montero, en respuesta al burofax de la abogada, señala ahora que no tiene “inconveniente” en realizar dichas aclaraciones “en el mismo contexto en el que fueron realizadas”; es decir, en el seno de la próxima convocatoria de la interparlamentaria del PSOE de Andalucía.

En el escrito, la dirigente socialista subraya que su respuesta no supone “reconocimiento alguno de los términos” expuestos en la comunicación de la representación legal del alcalde y remarca que cualquier aclaración se hará “con el debido respeto institucional” y con el objetivo exclusivo de “evitar interpretaciones erróneas”. Montero añade, además, su voluntad de mantener “un clima de normalidad, lealtad y colaboración”.

Landaluce pidió a Montero una rectificación y disculpas públicas por las declaraciones que le vinculaban a un caso de violencia machista. El regidor instó entonces a Montero a reconocer públicamente "la falsedad de sus afirmaciones" y a pedir disculpas de manera expresa, reservándose el derecho a emprender acciones legales para la defensa de su honor y reputación. Igualmente le solicitaba que se abstuviera en el futuro de realizar o difundir manifestaciones "o expresiones difamatorias, vejatorias o atentatorias contra mi honor y dignidad".