Una marcha demanda en Algeciras el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

Una veintena de personas ha participado este sábado por la mañana en Algeciras la marcha entre el Centro de Internamiento de Extrajeros (CIE) de La Piñera hasta el nuevo CIE en construcción, en Botafuegos, para protestar contra este tipo de instalaciones. Una vez que llegaron a la Vega de Botafuegos, los participantes leyeron un comunicado.

La Coordinadora CIEs No de la provincia de Cádiz denuncia el "carácter totalmente penitenciario de las instalaciones, que privan de libertad a personas que, no nos cansamos de repetir, no han cometido ningún delito”.

La primera marcha por el cierre definitivo de los CIE tuvo lugar el año pasado, cuando estaba empezando la construcción del centro de Botafuegos, lo que la Coordinadora CIES No denomina “la mayor cárcel para migrantes de la Unión Europea”. Las obras ya están prácticamente terminado con un presupuesto final de 33.627.378 euros.

Desde el punto de vista de la Coordinadora, esta obra no solo es un “despilfarro de dinero, dada la gran cantidad de necesidades de inversión en la comarca en materia sanitaria, de infraestructuras, educación o medioambientales”, sino que supone “un agujero negro para los derechos humanos”.

"A pesar de que nos lo venden como algo de progreso o que tiene mejores condiciones de habitabilidad", dice la Coordinadora, “está claro que no les preocupan ni la comodidad ni la seguridad de las personas que serán aquí encerradas”,