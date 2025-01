Un magistrado de la Audiencia de Cádiz critica al juez del caso Errejón: "No puedo más que sentirme avergonzado"

El polémico y áspero interrogatorio al que el juez Adolfo Carretero sometió a la actriz Elisa Mouliaá y a Íñigo Errejón, en el procedimiento por el que la primera acusa al ex portavoz de Sumar de un delito de agresión sexual, ha provocado una cascada de críticas desde todos los ámbitos, incluido el judicial. Una de las voces más contundentes contra el proceder del titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha sido la del magistrado de la Audiencia de Cádiz Alberto Ruiz: "No puedo más que sentirme avergonzado de la actitud del Magistrado".

Alberto Ruiz, miembro de la Sección 7ª, con sede en Algeciras, y decano de los jueces de esta ciudad entre 2016 y 2023, ha expresado de forma abierta en las redes sociales su opinión sobre los interrogatorios practicados por Carretero. "Por lo general, siempre he tratado de evitar criticar públicamente el trabajo hecho por otro compañero. Para eso están los recursos", comenta el magistrado, que muestra a continuación su indignación por la actitud del juez: "Después de ver las imágenes del interrogatorio del investigado Errejón y la testifical de la denunciante, no puedo más que sentirme avergonzado de la actitud del Magistrado, y ruego que no se generalice y nos metan en el mismo saco a los que intentamos tratar a víctimas e investigados con el respeto que merecen".

Ruiz también muestra su perpejlidad por que desde el juzgado no se hayan tomado medidas para evitar la filtración a los medios de comunicación del sonido e imágenes de la toma de declaración de la actriz y del ex diputado. "Es inconcebible que, tratándose de un presunto delito contra la libertad sexual, esas imágenes sean de dominio público", sentencia.

El juez insistió a la actriz en preguntarle por qué no se resistió más activamente ante Errejón y no se fue

El juez Carretero preguntó a Mouliaá por qué no paró a Errejón de tal forma que, por momentos, la actriz pareció la acusada: "¿Pero le dijo que parara? ¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle por eso le denuncia?". La denunciante relató "tres agresiones sexuales" que, al principio, no identificó como tales pero luego sí. "Me sentí muy humillada, como si se hubiera reído de mí y me hubiera tratado como un objeto", declaró.

Nerviosa, incluso llorando en alguna ocasión, Mouliaá reiteró que dejó claro a Errejón que no quería que la besase ni tocase así. El juez, no obstante, planteó dudas sobre el testimonio de la denunciante cuando aseguró que Errejón la llevó violentamente a una habitación, le desabrochó el sujetador y la tocó, e insistió en por qué no se resistió más activamente y no se fue.