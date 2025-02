La madre soltera desahuciada en Algeciras: "No voy a pegarle una patada a una puerta, tendré que dormir en la calle"

Algeciras/"No quiero pegarle una patada a una puerta. Dentro de seis días tendré que dormir en la calle". La que así habla es la algecireña S.M.A., una madre soltera que este martes ha sido desahuciada, junto a su hijo de 15 años, de la vivienda que tenía alquilada en el barrio de El Rinconcillo, en Algeciras.

El niño, diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), está alojado con su abuela materna en Algeciras para evitar que viviera el trauma del desahucio. La medida es eventual, este mismo miércoles cruzará el Estrecho para quedarse en Ceuta con una tía abuela con la que su madre tiene un enorme vínculo porque es la persona que la crió junto a sus abuelos ya fallecidos.

La mujer desahuciada, después de pagar al abogado, ha invertido los pocos ahorros que le quedaban en un hotel situado en el mismo barrio de El Rinconcillo. Podrá quedarse allí seis días. Después, teme que tendrá que "dormir en la calle". "Lo que no voy a hacer es meterme en una de las casas que hay vacías en el barrio, yo no soy así", explica entre lágrimas.

De momento ha dejado sus cosas entre la casa de su madre y la de una amiga. Tras encontrar habitación en un hotel se ha ido en busca de un alquiler que pueda pagar. Es difícil, porque no tiene un salario, y en Algeciras la oferta es escasa y muy cara. Ella suele trabajar limpiando casas, cuando puede. Este mismo martes había cerrado el alquiler de un pequeño estudio en Algeciras por 450 euros, pero afirma que, cuando ha ido a cerrar el acuerdo, el dueño había cambiado de idea y le ha dicho que se lo vendía. "Obviamente, no tengo dinero para comprarme una casa, si así fuera ya lo habría hecho", explica S. M. A., que ha recibido una carta de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en la que confirma que estudiará su caso.

S.M.A. tiene previsto acudir este miércoles a la la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Algeciras para pedirles ayuda. Esta oficina emitió un informe de vulnerabilidad que el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras no ha aceptado para aplazar el lanzamiento porque lo presentó después del juicio. Como resultado, esta algecireña ha sido desahuciada pese a que cumple el perfil para acogerse al nuevo decreto ómnibus para los propietarios de viviendas en alquiler que entró en vigor el 29 de enero. Tal y como se recoge la nueva legislación, cuyo texto figura en el BOE, se suspenden los desahucios de inquilinos en situación de vulnerabilidad durante todo 2025 (hasta el 31 de octubre). Esto significa que los inquilinos vulnerables podrán alegar su situación para la "suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento" al encontrarse "en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva". Con la medida, el Estado garantiza "la protección social de los hogares más vulnerables" durante el año 2025. Por lo tanto, en aquellos casos en los que el desahucio no pueda ejecutarse al tratarse de un inquilino vulnerable, el propietario no podrá recuperar la vivienda. Sin embargo, el Estado cubrirá los impagos a través del nuevo sistema público de avales, recogido en el nuevo decreto. A S.M.A., el decreto no le ha servido de nada.