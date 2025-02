Las lonjas de pescado y la fábrica de hielo (1941-1964)

La primera lonja de pescado (1941-1946)

Desde principios de los años treinta, el desembarco y la venta de pescado en el puerto de Algeciras se multiplicó, careciendo de unas instalaciones adecuadas para su exposición y subasta. En agosto de 1933 el Ingeniero director de la Junta de Obras redactó el proyecto de unas casetas para la preparación y envase del pescado fresco que estuvieron operativas a mediados del año siguiente y que sirvieron para atender las necesidades de comercialización del pescado desembarcado hasta el año 1940. Superados los años de la Guerra Civil, la Junta entendió que era necesario construir una lonja para sustituir a aquellas obsoletas casetas, pues los numerosos barcos de pesca que arribaban al puerto de Algeciras “tienen que realizar sus operaciones, en su mayoría, a la intemperie en zonas donde el tráfico ferroviario es más intenso, habiendo llegado a una situación insostenible que es necesario remediar con la habilitación de nuevos locales”, según refiere el ingeniero José Estévez Tolezano.

Casetas para la preparación y envase del pescado, construida entre 1933 y 1934. / Archivo de la APBA

El proyecto inicial fue presentado a la Junta el 28 de junio de 1939, considerando esta “en extremo acertada la construcción del edificio, pues ha de remediar necesidades hoy sentidas por los industriales pesqueros, redundando en favor de sus intereses y siendo un elemento más que la Junta facilita para el desarrollo del tráfico pesquero tan importante en nuestro puerto”. Se aprobó de manera definitiva con un presupuesto de ejecución de 142.242 pesetas. El Ministerio de Obras Públicas señaló el día 7 de diciembre de 1940 para la subasta de las obras, adjudicándose en esa fecha y comenzándose los trabajos el día 10 de febrero de 1941.

El edificio se construyó en el primer tramo del muelle pesquero, en la zona en que se unía con el muelle de la Galera, junto a los antiguas casetas o almacenes de pesquería. Era de planta rectangular, con la fachada más larga paralela al cantil del muelle y situada a una distancia de 3 metros, dejando un pasillo para el tránsito y las operaciones de descarga de las cajas de pescado desde los barcos. Sus dimensiones eran 50 metros de largo por 14 de ancho y los muros estaban constituidos de ladrillos asentados sobre mortero con una altura de 1,70 metros, sobre los que se disponía una cubierta de chapa acanalada de cemento y amianto.

El proceso de construcción de esta lonja fue muy accidentado. Iniciadas las obras a principios de 1941, estas sufrieron frecuentes retrasos, rescisiones de contratos y petición de prórrogas por falta de materiales de construcción. El 12 de abril de 1944 consta que las obras se recepcionaron de manera provisional, aunque estuvieran inacabadas, volviéndose a adjudicar a la empresa de Carlos Loring Martínez el 14 de octubre de 1944. El 31 de marzo de 1945 se aprobó el proyecto de “Terminación de la lonja de contratación de pescado”, adjudicándose al destajista Alfonso Jiménez Haro. Los trabajos finalizaron en el mes de septiembre de 1946.

La segunda lonja, conocida como antigua (1959-1964)

En el año 1946, después de paralizaciones, retrasos y abandono de las obras como consecuencia de los problemas ocasionados por la Guerra Civil y sufridos durante la posguerra, se terminó, por fin, la construcción de la primera lonja del puerto de Algeciras. Pero aún antes de haberse finalizado se hizo patente la necesidad de su ampliación o de acometer la construcción de un nuevo edificio de mayores dimensiones y mejor acondicionado para poder atender la gran demanda producida por el enorme incremento que estaba teniendo la actividad pesquera. El ensanche y la prolongación del muelle pesquero, realizados a partir del año 1956, permitían disponer de una gran superficie capaz para contener una nueva y más amplia lonja, así como una fábrica de hielo.

En el transcurso de la visita realizada por el director general de Puertos a principios del año 1957, este urgió a la Junta de Obras para que construyera una nueva lonja y una fábrica de hielo que iría situada en el extremo del muelle. La lonja que se proyectaba se edificaría a continuación de esta fábrica explotada por Manuel Carreras. El edificio, de planta rectangular y con tres naves cubiertas con bóvedas de medio cañón, tendría una longitud de 123,12 metros y una superficie de 4.320 metros cuadrados. Esta lonja fue conocida como “lonja antigua” a partir de la construcción de una tercera lonja o “lonja nueva” entre 1967 y 1970. Pedro Gaytán de Ayala e Ibero, en la sesión celebrada el día 10 de julio de 1957, reconocía “la urgente e ineludible necesidad de la ejecución de las obras para dotar al creciente tráfico pesquero de los locales apropiados en la manipulación y preparación del pescado, con el consiguiente incremento de ingresos de la Junta”.

En el centro de la imagen, la segunda lonja construida en el puerto de Algeciras entre 1959 y 1964, conocida como lonja antigua. / Postal publicada en 1971

Por Orden Ministerial de fecha 9 de diciembre de 1958 se aprobaba técnicamente el proyecto de lonja en el muelle pesquero. Por una nueva Orden fechada el día 10 de abril de 1959 se autorizaba la subasta. Celebrada esta, las obras fueron adjudicadas a la empresa Dragados y Construcciones. El replanteo de las mismas se realizó el 18 de julio de 1960 y los trabajos se prolongaron hasta principios del año 1962, firmándose el acta de recepción el día 12 de abril de dicho año.

Tercera lonja o “lonja nueva” construida en el puerto de Algeciras en la prolongación del muelle pesquero entre 1967 y 1970. / Archivo de la APBA

Un año antes se había presentado un reformado que proponía la construcción de un pavimento adoquinado para toda la superficie del local y la impermeabilización de las cubiertas. La construcción de esta segunda lonja del puerto de Algeciras estuvo finalizada en julio del año 1964. El 30 de abril de 1964 se adjudicó la explotación administrativa de la lonja de pescado a la Cofradía Sindical de Pescadores de Algeciras.

Fábrica de hielo (1942-1945)

El incremento de la actividad pesquera, la previsible demanda producida por la lonja para contratación de pescado, en construcción, y la necesidad de conservar las capturas con destino a la exportación bien por carretera, bien por medio de vagones de ferrocarril, exigía la urgente construcción de una fábrica de hielo en el puerto de Algeciras (cada día salía del puerto un tren con carga de pescado para Madrid conocido como “El pescadero”). En la sesión ordinaria celebrada el 27 de junio de 1939 se analizó una instancia presentada por Manuel Carreras Conte en solicitud de locales para instalar una fábrica de esas características, o bien que se le autorizase para poder estudiar la construcción de un nuevo edificio por su cuenta en el muelle pesquero o en sus inmediaciones. La Junta le respondió que debía dirigir su solicitud al Ministerio de Obras Públicas por conducto del Gobernador Civil de la provincia de acuerdo a lo preceptuado en la entonces vigente Ley de Puertos.

Unos meses más tarde, en noviembre del mismo año, el presidente del Pósito Marítimo-Pesquero de Algeciras remitió a la Junta un oficio de fecha 24 del mismo mes, solicitando que se le indicara el sitio apropiado y la cantidad y dimensiones de terreno para la instalación de otra fábrica de hielo.

Habría que esperar hasta el mes de agosto del año siguiente para que, de nuevo, Manuel Carreras Conte presentara una solicitud con el fin de que se le autorizara a ocupar unos terrenos en el puerto para la construcción de una fábrica de hielo de acuerdo con el proyecto que adjuntaba. La Junta informó favorablemente la petición apoyándose en “las necesidadesque lleva la implantación de industria que tanto contribuirá a beneficiar lapesca y por ende los intereses de la Junta”. Sin embargo, la propuesta del señor Carreras debió ser desechada, pues nada más se recoge sobre el asunto en las Actas de la institución.

Fábrica de hielo de Manuel Carreras Conte, construida entre 1942 y 1945. / Archivo de la APBA

Los retrasos en los trámites para la instalación de tan necesario servicio llevó al Comandante Militar de Marina, en la sesión celebrada el 27 de enero de 1942, a mostrar su preocupación y la del Director General de Pesca por la falta de hielo para la industria pesquera en el puerto. El ingeniero director manifestó, en contestación a la demanda del comandante que “por lo que respecta al Puerto, contribuirá en breve plazo a aliviarse dicho problema con la instalación de la fábrica en el muelle, cuyos terrenos que ha de ocupar serán subastados en la Jefatura de Obras Públicas de Cádiz el próximo día 10 de febrero, estando dispuesto a darlas máximas facilidades para conseguir que en plazo brevísimo pueda empezar a funcionar tan importante servicio”.

Por fin, mediante Orden Ministerial de fecha 17 de noviembre de 1942, se autorizaba a Manuel Carreras Conte a ocupar una parcela de terreno en la zona de servicios del puerto con destino a la instalación de la fábrica de hielo.

No se tienen noticias documentales del proceso de construcción de la fábrica de hielo, pues al tratarse de una obra de iniciativa particular no aparecen las certificaciones y la recepción de la misma en las actas de sesiones de la Junta. Sabemos que estuvo instalada en el primer tramo del muelle pesquero, a continuación de la lonja antigua, y que su producción fue siempre deficitaria. El 21 de junio de 1950, Manuel Carrera Conte, concesionario de dicha fábrica y la Compañía Sevillana de Electricidad, tuvieron que responder a las reiteradas reclamaciones de la Junta en relación con la escasa producción de hielo ante el aumento constante de la demanda, sobre todo durante la campaña de verano, de los barcos y la industria pesquera. Además de la fábrica de hielo de Conte, que tenía una capacidad de producción de 100 toneladas cada 24 horas, se tiene constancia de la existencia de otra pequeña fábrica, denominada Nuestra Señora del Carmen, capaz de producir 10 toneladas de hielo cada 24 horas.