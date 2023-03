Landaluce propone poner el nombre de Unciti-Broceta a una zona de San José Artesano

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que propondrá poner el nombre del científico Asier Unciti-Broceta a una zona de San José Artesano, su barrio "por su brillante carrera profesional, por sus inestimables aportaciones a la ciencia y por ser un referente para la sociedad algecireña". Concretamente, el espacio se ubicará en el entorno del CEIP Mediterráneo Don Luis Unciti Esparza, nombrado así en honor a su padre

Landaluce ha trasladado su más sincera felicitación a Asier Unciti-Broceta, por los grandes avances que el grupo de investigación que dirige ha logrado de cara a la creación de un nuevo fármaco contra el cáncer.

Como explicó el científico en una entrevista a Europa Sur, la pastilla NXP900 que está desarrollando podrá frenar varios tipos de cáncer, sobre todo los que están en una fase avanzada, con potencial metástasis, resistencia a las terapias y un mal pronóstico clínico. Este verano empezará con los análisis clínicos en humanos, tras los cuales podrá realizarse la solicitud de incorporación como Nuevo Medicamento en Investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Este investigador algecireño estudió Farmacia e hizo el doctorado en Química Médica en la Universidad de Granada y completó su formación postdoctoral en Biología Química en la Universidad de Edimburgo. En 2010 fue reclutado por el Edinburgh Cancer Research Centre para formar el primer laboratorio del Institute of Genetics and Cancer. Es miembro electo de la RSE Young Academy de Escocia, editor asociado de Frontiers in Chemistry y miembro del consejo editorial de Scientific Reports.