Landaluce reclama compensaciones por el corte ferroviario Algeciras-Bobadilla de hasta 10 meses en 2026

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha expresado su inquietud y desacuerdo con el anunciado corte de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla durante hasta diez meses a lo largo de 2026, como ha avanzado este sábado Europa Sur. El primer edil considera que la decisión tendrá un impacto “muy negativo” tanto para el Puerto de Algeciras como para los usuarios del tren y el sector del transporte del Campo de Gibraltar.

Landaluce ha reclamado que la interrupción del tráfico ferroviario vaya acompañada de compensaciones “justas, suficientes y eficaces”, dirigidas tanto a los pasajeros como a los transportistas, que se verán directamente perjudicados por el cierre prolongado de una infraestructura clave para el desarrollo económico y social de la comarca.

“El anuncio no puede venir solo acompañado de una explicación técnica; debe ir respaldado por compensaciones económicas claras para quienes van a sufrir las consecuencias de esta decisión durante casi un año”, ha señalado el alcalde, insistiendo en que pasajeros y profesionales del transporte “no pueden ser los grandes olvidados de esta planificación”.

En cuanto a los usuarios del ferrocarril, el regidor ha exigido que se habiliten medios alternativos cómodos, eficaces y bien coordinados, que permitan garantizar los desplazamientos sin un sobrecoste añadido para los viajeros.

Respecto al transporte de mercancías, Landaluce ha advertido de que el corte del tramo ferroviario obligará a desviar buena parte del tráfico hacia la carretera, principalmente por la A-7, una vía que ya soporta una elevada intensidad circulatoria. En este sentido, ha recordado que los accidentes en esta autovía son frecuentes y que “sin ir más lejos, en la jornada de ayer se registró un nuevo siniestro que vuelve a evidenciar el riesgo permanente al que se enfrentan los campogibraltareños”.

Por ello, el alcalde ha subrayado la necesidad de articular compensaciones económicas específicas para los transportistas, que verán incrementados sus costes, tiempos de desplazamiento y riesgos laborales como consecuencia directa del cierre ferroviario.

Asimismo, Landaluce ha reclamado a Adif y al Ministerio de Transportes un cambio de enfoque en la planificación de las inversiones, insistiendo en que el sur de España no puede seguir siendo “el último eslabón”. “El eje de ejecución de las obras no puede seguir planteándose de norte a sur; debe comenzar de sur a norte, atendiendo a territorios estratégicos que llevan demasiados años esperando”, ha afirmado.

Por último, el primer edil ha dejado claro que Algeciras no se opone a las obras, pero sí exige una planificación adecuada, sensibilidad territorial y responsabilidad institucional. “Las infraestructuras deben modernizarse sin castigar a ciudadanos y sectores productivos que ya soportan demasiadas desventajas”, ha concluido.