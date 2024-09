Landaluce carga contra la negativa a la ampliación de la Comandancia: "La Guardia Civil está como piojos en costura"

Algeciras/El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha defendido este miércoles la ampliación de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras como una iniciativa "muy necesaria" para desahogar las actuales dependencias y para implantar nuevos servicios del Instituto Armado en el Campo de Gibraltar. Landaluce ha criticado que, por el contrario, el Gobierno central haya descartado acometer esta inversión en una respuesta parlamentaria adelantada por Europa Sur. Más aún después de que la entidad local haya culminado un complejo expediente burocrático para ceder al Ministerio del Interior algo más de 1.500 metros cuadrados de terrenos junto al acuartelamiento para mejorar las instalaciones.

"Después de haber peleado con numerosos cargos de Interior y la Guardia Civil, el Gobierno me despacha con una respuesta parlamentaria diciendo que no van a ejercer nigún tipo de nuevo proyecto en la Comandancia de la Guardia Civil. Cuando están como piojos en costura, están constreñidos y no pueden desarrollar nuevas y numerosas labores que podrían hacer, además, con más comodidad y eficacia", según Landaluce. Para Landaluce, la negativa del Ejecutivo a la ampliación de la Comandancia supone un nuevo episodio de "abandono" del Instituto Armado que se suma a la falta de medios materiales y plantilla.

La situación se remonta a la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) al frente del Ministerio del Interior. Entonces, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Seguridad del Estado (del Ministerio del Interior) y el Ayuntamiento de Algeciras firmaron un protocolo de colaboración para la construcción del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la ampliación de las instalaciones de la Guardia Civil. El CIE se encuentra prácticamente ultimado tras una inversión superior a los 33 millones de euros.

Para ampliar las dependencias del Instituto Armado, el Ayuntamiento ofreció una parcela de propiedad municipal de 1.580 metros cuadrados, que en su día contaba con la calificación de espacio libre privado, que permitía su enajenación. Comenzó entonces un largo proceso para transformar dichos suelos a la condición de equipamiento público.

Así, en junio de 2020, la Gerencia de Urbanismo planteó una modificación puntual del Plan General para cambiar la calificación urbanística de la parcela. En el protocolo de colaboración se establecía un intercambio de propiedades, por lo que, a cambio de esa parcela adyacente a la Comandancia, el Ayuntamiento recibiría la propiedad de los antiguos cuarteles de la Guardia Civil situados en Pelayo y El Rinconcillo.

Los técnicos de la Gerencia de la Urbanismo estuvieron varios meses en comunicación con los del Ministerio para delimitar la parcela, hacer las alineaciones interiores y una volumetría para no causar perjuicios a las parcelas situadas enfrente; tratando que se adaptara a las necesidades y los usos planteados por la Dirección General de la Guardia Civil. En 2021 el Pleno aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y, un año más tarde, la desafectación de los terrenos municipales para la permuta.