Landaluce pedirá a Alvise que le resarza por sus amenazas en Telegram: "No vale todo y la difamación no puede convertirse en arma política"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado este viernes que reclamará al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) y eurodiputado, Alvise Perez, un resarcimiento por los contenidos que publicó en redes sociales amenazándole con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales cometidos por el regidor si no dimitía. Y también mantiene la petición de una rectificación formal a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, por atribuirle erróneamente una condena por violencia machista.

Un juzgado de la ciudad ordenó el jueves a Alvise que elimine de sus redes sociales dichos contenidos y que se abstenga de efectuar nuevas publicaciones de la misma índole.

Landaluce ha precisado que conseguir la retirada de los mensajes en Telegram era el primer objetivo. "La Justicia ha ordenado la retirada inmediata de los mensajes por una posible vulneración de mi derecho al honor por parte del señor Alvise. Es una resolución clara que marca un límite porque no vale todo y la difamación no puede convertirse en arma política. Este es el primer paso. Yo sigo en el juzgado porque, lógicamente, quiero que se resarza el daño que se me ha causado por parte del señor Alvise. Lo que hemos visto en las últimas semanas responde a una estrategia perfectamente diseñada", ha manifestado Landaluce en una comparecencia tras la presentación del cartel del encuentro Paco de Lucía.

El regidor ha ratificado que mantendrá acciones judiciales "contra cualquier tipo de declaración que pretenda degradarme o difamarme", en referencia a la denuncia interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, actualmente archivada, que derivó en una querella contra la secretaria local del PSOE, Rocío Arrabal, así como en acciones judiciales contra la socialista Isabel Beneroso. E igualmente por las manifestaciones públicas de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien atribuyó erróneamente a Landaluce una condena por violencia machista.

El alcalde ha insistido en que la denuncia interpuesta por el PSOE por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual, actualmente archivada, era "un gran montaje del Partido Socialista sin una base sólida", de ahí el sobreseimiento. "Estamos ante una campaña perfectamente orquestada para dañar mi imagen. Quieren el sillón de alcalde, pero no quieren el sillón de alcalde para trabajar", según Landaluce.

Y sobre Montero, Landaluce le reclama una "rectificación inmediata de las acusaciones tan falsas que realizó y que vertió contra mí". Montero anunció el 20 de enero su disposición a "aclarar" sus declaraciones sobre el alcalde “en el mismo contexto en el que fueron realizadas”; es decir, en el seno de la próxima convocatoria de la interparlamentaria del PSOE de Andalucía. "Y no se le cae la cara de vergüenza de decir las barbaridades que ha dicho y después acabar la respuesta diciendo que quiere evitar interpretaciones erróneas y que reitera en todo momento la voluntad de mantener un clima de normalidad, de lealtad y de colaboración", ha zanjado Landaluce.