Ladrillos desde la ventana: la Policía Local reduce en su casa a un hombre alterado que arrojaba objetos en Algeciras

Una noche agitada se vivió en las últimas horas en un bloque de viviendas de Algeciras, donde la Policía Local tuvo que intervenir para frenar un episodio de alteración del orden público que mantuvo en vilo a todo el vecindario.

Según informó el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de vecinos alarmados por los fuertes gritos y golpes que provenían de uno de los pisos. El ruido no solo perturbaba el descanso, sino que también despertó el temor de que algo más grave pudiera estar ocurriendo.

Al llegar, los policías comprobaron que el residente, visiblemente alterado, se encontraba asomado a una ventana y se negaba a abrir la puerta. La tensión aumentó cuando el hombre comenzó a arrojar objetos a la calle: ladrillos, cristales, vasos e incluso partes del mobiliario salieron despedidos por la ventana, poniendo en peligro a quienes pasaban por la vía pública.

Ante la creciente agresividad y el riesgo evidente tanto para los vecinos como para él mismo, los agentes decidieron entrar en la vivienda. Una vez dentro, el individuo mantuvo su actitud violenta e incluso llegó a amenazar con hacerse daño.

Finalmente, la rápida actuación policial permitió reducirlo y asegurar la situación. El hombre fue inmovilizado con grilletes de seguridad hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron al Hospital Punta Europa para su valoración médica.

Gracias a la intervención coordinada de los agentes, el incidente pudo resolverse sin que se produjeran daños personales entre los vecinos ni entre los efectivos actuantes.