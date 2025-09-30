La Junta identifica siete parcelas en Algeciras en la bolsa de suelo para construir hasta 486 viviendas protegidas

La nueva bolsa de suelo para vivienda asequible elaborada por la Junta de Andalucía identifica en la ciudad de Algeciras siete parcelas con capacidad para acoger hasta 486 viviendas protegidas. La administración regional ha publicado este martes el catálogo de terrenos públicos, privados y dotacionales disponibles para levantar viviendas con precio contenido en las trece ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes.

El catálogo de la Junta organiza y agrupa toda la oferta de terrenos disponibles en una única fuente para favorecer la puesta en marcha de proyectos de inmuebles protegidos de uso residencial mediante modelos de colaboración público-privada. Estas parcelas se pueden identificar en la web elaborada por técnicos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, así como del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha presentado este martes la bolsa que identifica en toda Andalucía 659 parcelas con capacidad para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados (1.482.074 m2). "La bolsa será una herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda y para impulsar la colaboración público-privada, esencial si queremos actuar con agilidad y eficacia”, ha valorado.

“Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia”, ha abundado Díaz en su intervención durante una jornada de presentación de la bolsa con promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos. Además, Díaz ha detallado que lo esencial de esta bolsa de suelo para vivienda asequible es que supone "el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía”. "Detrás de cada parcela hay una posibilidad real de hogar", ha refrendado.

Parcelas por toda Algeciras

En el caso de Algeciras, las siete parcelas suman 37.449 metros cuadrados y se encuentran dispersas por todo el núcleo urbano. De norte a sur, la primera parcela se localiza en la calle Cabo Roca (El Rinconcillo), de tipo privado y calificación de uso terciario con capacidad para 74 viviendas. Entre La Ermita y San José Artesano, otra bolsa de suelo público dotacional suma otras 120 viviendas.

En San Bernabé, una parcela pública dotacional aporta 60 posibles viviendas al catálogo, más otras 38 en Virgen de la Palma en terrenos de idéntica naturaleza.

En la zona sur, sendas parcelas públicas dotacionales podrían acoger 17 viviendas en Gesto por la Paz y otras 65 en José de Espronceda. Por último, la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) dispone de una parcela propia con carácter residencial para 95 viviendas junto a la Cañada de los Tomates.

Parcelas de la bolsa de suelo para VPO en Algeciras. / Elaboración propia

La elaboración de la bolsa de suelo es una de las medidas puestas en marcha dentro del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía en febrero. En el conjunto de los trece municipios andaluces, las 659 parcelas con capacidad para 40.937 viviendas protegidas se reparten a razón de las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, con un incremento previsto en el número de viviendas del 15,07%. También hay recopiladas parcelas para 6.796 viviendas que se levantarían en suelos dotacionales y otras para 1.319 en suelos terciarios. Unos suelos que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes, se podrán utilizar también para vivienda protegida.

Por municipios, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería; 1.065 en Roquetas de Mar; 252 en Cádiz; 486 en Algeciras; 1.888 en Jerez de la Frontera; 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada; 1.633 en Huelva; 569 en Jaén; 8.511 en Málaga; 172 en Marbella; 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas.

Suelos disponibles para hacer viviendas. Fuente: Junta de Andalucía / Departamento de Infografía

Díaz ha agracedido “la colaboración y el diálogo” de todos los agentes y colectivos vinculados al sector de la vivienda. “Vuestra participación, vuestras aportaciones y vuestra implicación están siendo clave para dar una respuesta seria y efectiva en Andalucía a una de las primeras y más graves preocupaciones sociales”, ha añadido, recordando las reuniones mantenidas tanto para la aprobación del Decreto-ley aprobado en febrero, como en la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ya se está tramitando en el Parlamento.

La consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, durante la presentación de la Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible. / M.G.

Igualmente, ha concluido que la Junta de Andalucía “actúa para impulsar y garantizar más viviendas a precio asequible, con más suelo, más ayudas a promociones y más oportunidades a las familias andaluzas”.