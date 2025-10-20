La Junta de Andalucía sanciona a una finca de Algeciras por dañar una zona de máxima protección en Los Alcornocales

Trabajos no autorizados en la finca Las Corzas (Algeciras), afectando a vegetación protegida y al cauce del arroyo de la Garza.

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a los propietarios de la finca Las Corzas, en el término municipal de Algeciras, por realizar trabajos no autorizados en una de las zonas de mayor protección del Parque Natural Los Alcornocales.

El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por Agaden-Ecologistas en Acción, que alertó de la colocación de una malla ganadera junto al carril cicloturístico que atraviesa la finca. La actuación parecía rutinaria, pero escondía algo más serio: parte del nuevo cerramiento se había levantado dentro de la “zona A de reserva”, la de máxima protección ecológica, e incluso invadía el cauce del arroyo de la Garza.

Un agente de Medio Ambiente inspeccionó la zona en septiembre y confirmó las irregularidades: sustitución de cerramientos antiguos por otros con postes de hormigón armado y un mallado de 1,40 metros de altura, sin autorización alguna por parte de la dirección del parque. El informe técnico también detalla daños sobre vegetación protegida, entre ellos rododendros, así como restos de alambre de espino y materiales abandonados que suponen un riesgo para la fauna y los visitantes.

Con estas pruebas, la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz ha incoado un expediente sancionador a través de su departamento de informes y sanciones.

Desde Agaden han valorado la rápida actuación de la administración y el rigor con el que se ha documentado el caso, subrayando la importancia de proteger uno de los enclaves más valiosos del parque por su biodiversidad.

Por su parte, el director conservador del Parque Natural Los Alcornocales, Juan Manuel Fornell, ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía con la defensa del patrimonio natural y la aplicación estricta de la normativa ambiental en todos los espacios protegidos de la provincia.