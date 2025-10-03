La Junta refuerza la conservación de Los Alcornocales con 2.000 jornales, escuelas de corcheros y un plan pionero de gestión forestal

El Parque Natural de Los Alcornocales, considerado uno de los grandes pulmones verdes de Andalucía, sigue consolidando su modelo de gestión sostenible. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, ha dado un nuevo paso en este camino con la comisión provincial de coordinación de los Planes de Gestión Integral (PGI), celebrada esta semana en Cádiz bajo la presidencia del delegado territorial, Óscar Curtido.

El Plan de Gestión Integral de los montes públicos de Los Alcornocales abarca 17 montes repartidos por seis municipios gaditanos, con una superficie total de 7.412 hectáreas. Su objetivo: lograr un equilibrio entre la conservación del ecosistema, el aprovechamiento de los recursos forestales y el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

Jornales y proyectos innovadores

Curtido destacó que este modelo de gestión está generando unos 2.000 jornales anuales gracias a proyectos de innovación forestal y a actuaciones de conservación. “El PGI se ha consolidado como una herramienta clave para la sostenibilidad ambiental y para crear oportunidades en el medio rural”, señaló el delegado territorial.

Uno de los avances más significativos ha sido la implantación del clasificado del corcho, un proceso que permite ofrecer un producto mejor seleccionado, atraer a más empresas interesadas en su compra y conseguir mejores precios de venta. Según Curtido, “esta medida ha supuesto un antes y un después para la gestión de un recurso estratégico en Cádiz, redundando en la creación de empleo y en un importante valor añadido para el territorio”.

Manual de herbivoría: medir el impacto del ganado

La comisión también presentó el novedoso Manual de herbivoría, una herramienta técnica que evalúa si la carga ganadera en los montes es compatible con la regeneración natural del alcornocal. “Este documento nos permitirá saber de forma sencilla y eficaz si el número de reses en un territorio es sostenible, garantizando así la conservación del ecosistema a largo plazo”, explicó el delegado.

Escuelas para el relevo generacional

Otro de los pilares del plan es la formación. Con las escuelas de corcheros y piñeros, la Junta busca garantizar el relevo generacional y la profesionalización en sectores forestales de gran tradición en Cádiz. “Se trata de preparar a jóvenes para que puedan incorporarse a un mercado que necesita mano de obra cualificada, fijando población al territorio y creando oportunidades de futuro”, destacó Curtido.

Mejoras forestales y lucha contra incendios

El PGI también ha impulsado tratamientos selvícolas preventivos contra incendios y actuaciones de mejora forestal. Además, se han realizado inversiones en infraestructuras: adecuación de caminos, creación de puntos de agua e instalación de cerramientos que favorecen la regeneración natural del alcornocal.

Colaboración con empresas locales

El delegado puso en valor, asimismo, la colaboración público-privada que vertebra este modelo de gestión. Todos los trabajos se desarrollan a través de empresas locales y comarcales, lo que permite dinamizar el sector, mejorar la calidad de los servicios y garantizar que los beneficios reviertan directamente en la zona.

“Los Alcornocales no solo son un tesoro natural, sino también una fuente de vida y desarrollo para la provincia. Con este plan aseguramos su futuro y el de quienes lo habitan”, concluyó Curtido.