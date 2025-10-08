Juicio a Yassine Kanjaa en directo: el presunto yihadista de Algeciras declara hoy ante la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional afronta este miércoles una jornada clave en el juicio contra Yassine Kanjaa, el joven marroquí acusado de asesinar al sacristán Diego Valencia e herir de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez durante el ataque con machete que sembró el terror en Algeciras el 25 de enero de 2023.

La sesión arrancará con la declaración de los peritos psiquiatras que evaluaron el estado mental del acusado y continuará —si se cumplen los tiempos previstos— con su comparecencia ante el tribunal, una de las más esperadas del proceso.

Kanjaa, de 27 años, se enfrenta a una petición fiscal de 50 años de prisión por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y lesiones, todos ellos de carácter terrorista. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular, eleva su solicitud hasta 58 años de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Público, Kanjaa sufre un cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica, pero sus facultades mentales no estaban completamente anuladas en el momento de los hechos, por lo que la Fiscalía aplica la eximente incompleta de alteración psíquica.

El acusado se encuentra ingresado de forma preventiva en un centro psiquiátrico y será interrogado hoy ante el tribunal sobre lo ocurrido aquella tarde de invierno en el centro de Algeciras.

