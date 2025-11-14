Juan Andrades Azorit pregonará la Navidad Especial de Algeciras 2025 por su defensa de las tradiciones locales

El Ayuntamiento de Algeciras ha designado a Juan Andrades Azorit como pregonero de la Navidad Especial 2025, un reconocimiento a su trayectoria y compromiso con las tradiciones de la ciudad. El anuncio fue realizado este viernes por el alcalde José Ignacio Landaluce durante una recepción oficial en la Casa Consistorial, en la que también estuvo presente la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid.

El pregón tendrá lugar el martes 9 de diciembre a las siete de la tarde en el Teatro Florida, donde Andrades estará acompañado por rondallas locales que darán inicio oficial a las celebraciones navideñas en la ciudad.

Un año de pregones para Juan Andrades

El primer edil ha destacado durante el acto "el compromiso personal y profesional que Juan mantiene desde hace años con Algeciras", recordando que el 2024 fue un año especialmente significativo para el cofrade. El 17 de marzo de aquel año fue el encargado de pregonar la Semana Santa algecireña, y apenas cuatro meses después, el 5 de julio, volvió a protagonizar otro momento destacado al realizar el pregón de la Virgen del Carmen.

"Estamos plenamente convencidos de que será un excelente pregonero de nuestra Navidad Especial porque conocemos tanto su sensibilidad como el cariño que le profesa a Algeciras y a los algecireños", subrayó Landaluce, quien justificó la designación por la "férrea defensa de las tradiciones locales" que caracteriza a Andrades.

Por su parte, el pregonero se mostró visiblemente emocionado al agradecer la distinción municipal: "Espero estar a la altura de un honor tan importante como es éste que me ha sido concedido".

Una vida dedicada a la devoción mariana

Juan Andrades Azorit es natural de San Roque, donde nació en 1980. Su vinculación con el mundo cofrade comenzó desde su nacimiento, siendo hermano de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte hasta 2003. Durante ese periodo ocupó el cargo de vocal de la junta de gobierno durante tres años y tuvo el honor de ser el primer vestidor de María Santísima de la Amargura.

En la actualidad, Andrades forma parte de la nómina de hermanos de la Hermandad de la Sagrada Mortaja de Algeciras, donde ejerce como vestidor de María Santísima de la Piedad. Su devoción trasciende fronteras, siendo también hermano de la Hermandad del Gran Poder y Esperanza de Granada y de la Congregación de la Divina Pastora de Málaga.

El currículum cofrade de Juan Andrades es extenso y reconocido en toda Andalucía. Como vestidor de imágenes marianas, ha trabajado con algunas de las advocaciones más veneradas de la región: María Santísima de la Piedad de Algeciras, Lágrimas del Carmen de Málaga, Dolores de Cártama, Nuestra Señora de la Consolación de Coín y Dolores de Jaén, entre otras.

Su faceta como pregonero y exaltador también es notable. Ha participado en numerosas exaltaciones a la saeta en Granada, Málaga y Algeciras, y ha pronunciado pregones y exaltaciones en diversas localidades, destacando especialmente su labor en la capital malagueña. Además, ha colaborado activamente en los boletines de numerosas hermandades y cofradías, contribuyendo a la difusión y conservación de las tradiciones.