IU considera "ineludible" la sustitución de la placa a Sánchez Arcas en el mercado de Algeciras

Izquierda Unida Algeciras ha reclamado al Ayuntamiento la sustitución inmediata de la placa conmemorativa colocada este lunes en el mercado, durante el acto de homenaje al arquitecto Manuel Sánchez Arcas y al ingeniero Eduardo Torroja. La federación de izquierdas denuncia que el texto inaugurado incurre en errores de “bulto” que degradan la figura del arquitecto, relegándolo a "mero director de obra" y omitiendo su papel como coautor del emblemático inmueble.

“Resulta lamentable la imagen de la institución municipal que ha ofrecido el equipo de gobierno en el acto de homenaje, con una placa llena de incorrecciones que ha supuesto la lógica indignación de su familia; por lo que consideramos que el consistorio debe reparar este lamentable suceso”, ha señalado este martes en una nota de prensa la coordinadora local de IU, Purificación Alonso.

En este sentido, IU considera que el alcalde, José Ignacio Landaluce, debería "disculparse públicamente con los familiares" y que el pleno apruebe una propuesta para rebautizar el edificio como “mercado ingeniero Torroja y arquitecto Sánchez Arcas”, en reconocimiento a la autoría compartida de ambos profesionales.

La federación también ha lamentado la “escenificación” del homenaje, que, en palabras de Alonso, “más bien pudiera considerarse una rueda de prensa con público que un acto de reconocimiento institucional a un profesional de la talla de Sánchez Arcas”.

IU coincide en sus críticas tanto con el PSOE como con el nieto del arquitecto, Alvar Haro, quien remitió una carta a Europa Sur en la que rechaza el contenido de la placa inaugurada. Haro señala que en el mercado se identifica a su abuelo únicamente como director de las obras, y no como proyectista y coautor del inmueble. “Ruego, e incluso conmino, a que se subsane este error y se sustituya la placa por otra que deje claras las funciones de cada cual y el orden en que se produjo el proyecto: primero Sánchez Arcas, proyectista; después Torroja, ingeniero”, afirma en su escrito.

IU advierte de que, mientras no se rectifique, el episodio quedará como “un ridículo esperpéntico” protagonizado por el gobierno municipal y una muestra de “desidia o falta de sensibilidad hacia la memoria histórica”.