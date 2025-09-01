El PSOE de Algeciras lamenta los “olvidos” en el homenaje a Sánchez Arcas en el mercado Torroja

El PSOE de Algeciras ha calificado de “agridulce” el acto de homenaje celebrado este lunes en el mercado Ingeniero Torroja, donde se descubrió una placa en recuerdo del arquitecto algecireño Manuel Sánchez Arcas. Los socialistas reprochan al gobierno local que el reconocimiento haya quedado “empañado” por la ausencia de dos menciones clave: que la colocación de la placa responde al cumplimiento de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y que Sánchez Arcas fue “coautor” del edificio junto al ingeniero Eduardo Torroja, y no únicamente “director de las obras”, como recoge el texto oficial.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, recordó durante el acto que la instalación de la placa da cumplimiento a una moción socialista aprobada en enero en el pleno de la Corporación. La propuesta, defendida por la edil Ana Jarillo, buscaba rescatar del “olvido” a Sánchez Arcas, represaliado por el franquismo y obligado a exiliarse tras la Guerra Civil.

“Este lunes se hacía justicia, por fin, con este arquitecto algecireño”, señaló Arrabal, quien celebró que se atendiera a una reivindicación largamente esperada, aunque lamentó que la ceremonia quedara “deslucida por el empeño del gobierno local del PP en maquillar la realidad y ningunear al Grupo Municipal Socialista”.

En la misma línea, el secretario de Memoria Democrática del PSOE de Algeciras, Luis M. García, denunció la “intencionalidad” de relegar a Sánchez Arcas al papel de simple director de obra. “Fue coautor del mercado que acabó llevando únicamente el nombre de su compañero, el ingeniero Torroja. Teniendo en cuenta la relación tan difícil que la derecha en general, y el PP en particular, tienen con la Memoria Democrática, está claro que este intento de rebajar su importancia no es casual”, afirmó.

García añadió que resulta “una pena” que la placa “no sea fiel a la realidad” y no mencione expresamente la Ley de Memoria Democrática, como sí ocurre en otras ciudades de España. También criticó la actitud del alcalde, José Ignacio Landaluce, que “acaparó el protagonismo de una iniciativa que no era suya ni de su partido, dando la palabra a todos menos a la portavoz socialista, en una nueva muestra de falta de respeto democrático e institucional”.

Al acto asistieron, junto a Arrabal y García, los concejales socialistas Ana Jarillo y Daniel Moreno, además de miembros de la ejecutiva local del partido.