IU lleva al Parlamento el colapso de Otorrinolaringología en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras

La crisis que arrastra desde hace meses el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras llegará de nuevo al Parlamento andaluz. La portavoz parlamentaria de Por Andalucía y diputada de Izquierda Unida, Inma Nieto, ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas con el objetivo de exigir una solución “efectiva y urgente” a la grave carencia de especialistas que sufre esta unidad sanitaria.

Nieto ha recordado que ya trasladó esta situación a la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, durante una comparecencia en sede parlamentaria, sin que desde entonces se haya producido mejora alguna. Muy al contrario, la diputada sostiene que el escenario ha empeorado, tal y como advirtió entonces.

“Le dijimos que la situación era insostenible y que tenía visos de empeorar, y que solo la declaración del Hospital Universitario Punta Europa como centro de Difícil Cobertura podría servir para incentivar la ocupación de las vacantes”, ha señalado Nieto. “Desgraciadamente no nos hizo caso y la tozuda realidad se ha impuesto, para desesperación de los pacientes”, ha añadido.

Seis meses después de que el propio Gobierno andaluz reconociera en el Parlamento la delicada situación del servicio, la portavoz de Por Andalucía lamenta que no solo no se haya corregido el problema, sino que se haya agravado. Actualmente, la Unidad de Otorrinolaringología cuenta con solo tres médicos en activo, cuando la plantilla estructural prevista es de ocho especialistas.

Esta carencia, como adelantó Europa Sur el pasado 20 de diciembre, ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria: derivaciones de urgencias al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, turnos sin guardia localizada en Algeciras y una sobrecarga asistencial que desborda a los profesionales que permanecen en el servicio. A ello se suman listas de espera cada vez más largas y un incremento del desgaste físico y emocional de los facultativos.

Ante este escenario, Nieto ha anunciado que volverá a reclamar en la Cámara autonómica una intervención inmediata por parte del Servicio Andaluz de Salud y ha reiterado la necesidad de adoptar “medidas de fondo”, entre ellas la declaración del Punta Europa como hospital de Difícil Cobertura, una figura que permitiría ofrecer incentivos para atraer y retener especialistas en los servicios más tensionados.

La diputada de IU ha concluido lanzando una advertencia al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla: “Este tipo de situaciones son las que padecen los usuarios del SAS en esta y en otras comarcas andaluzas como consecuencia de la apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad privada en detrimento de la pública”.