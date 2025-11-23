El intendente principal de la Policía Local de Algeciras recibirá la más alta distinción de la Policía Municipal de Madrid

El próximo sábado 29 de noviembre, en la localidad madrileña de Aranjuez, se escribirá un nuevo capítulo en la distinguida trayectoria del intendente principal de la Policía Local de Algeciras, Antonio Jesús Pérez García. En un acto oficial de especial relevancia institucional, recibirá la más alta condecoración que otorga la Orden de la Gran Cruz de la Policía Municipal de Madrid: la Encomienda y el Sable de Honor.

Este reconocimiento, que supone el máximo galardón del cuerpo policial municipal de la capital de España, viene a coronar cuatro décadas de servicio intachable a la ciudadanía algecireña. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto al primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, han trasladado este domingo su felicitación personal y en representación del equipo de Gobierno municipal al homenajeado.

Un orgullo para la ciudad

"Para la ciudad supone un orgullo que nuestro intendente principal reciba el más alto reconocimiento del cuerpo policial municipal de la capital del Reino, lo que viene a dar más brillantez aún a una intachable hoja de servicios tanto como policía como posteriormente en los puestos de mando que ha ejercido en el seno de la Policía Local de Algeciras", ha destacado el primer edil algecireño.

La decisión de la Orden de la Gran Cruz Azul fundamenta este doble reconocimiento en la excepcional trayectoria del condecorado. Según reza textualmente el decreto, se le otorga "en reconocimiento a su valentía, entrega y profundo compromiso con la seguridad y bienestar de la sociedad, a la cual ha demostrado ser un baluarte de dedicación, humanidad, sacrificio y vocación de servicio a la ciudadanía, valores que son encarnados como auténtico servidor público".

Dos condecoraciones de máximo nivel

El Sable de Honor, una de las más altas insignias policiales, se le concede al intendente principal Pérez García "por simbolizar el liderazgo, compromiso y máxima entrega en el ejercicio de sus funciones". Esta distinción representa el reconocimiento al ejercicio ejemplar del mando y la capacidad de liderazgo demostrada a lo largo de décadas.

Por su parte, la Encomienda honra su extensa trayectoria profesional de 42 años de servicio en activo como servidor público y su contribución al prestigio de la Policía Local en todas las instituciones, tanto locales como nacionales.

Estas dos nuevas condecoraciones se suman a una serie de distinciones recibidas durante 2024 que subrayan la relevancia de su labor profesional. Entre ellas destacan la medalla al mérito policial con distintivo blanco de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Madrid, la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía y la Cruz al Mérito a la Lucha Antiterrorista del Ministerio de Defensa de España, esta última vinculada a su actuación durante el atentado yihadista que sufrió Algeciras en 2023.

Una vida dedicada al servicio público

Antonio Jesús Pérez García ingresó en la Policía Local de Algeciras en junio de 1984, con tan solo 18 años, apenas un mes después de finalizar sus estudios de secundaria. Desde entonces, ha recorrido todas las categorías profesionales del cuerpo, acumulando una experiencia única que abarca más de cuatro décadas ininterrumpidas de servicio a la ciudadanía.

Entre los momentos más complejos de su carrera destaca la gestión del operativo policial que, en cuestión de minutos, culminó con la detención del terrorista yihadista que atentó en la ciudad en enero de 2023, asesinando al sacristán Diego Valencia en plena Plaza Alta e hiriendo gravemente al sacerdote Antonio Rodríguez Lucena. Aquella actuación rápida y eficaz de la Policía Local evitó males mayores y demostró la profesionalidad del cuerpo algecireño en situaciones límite.

Agradecimiento al equipo

El intendente principal ha querido compartir este reconocimiento con todos los miembros de la Policía Local de Algeciras: "Personalmente quiero agradecer esta doble distinción a todos mis compañeros de la Policía Local de Algeciras, que en definitiva son los que con su trabajo, esfuerzo y dedicación hacen que mi labor como jefe de los Servicios Operativos sea sobre todo una labor de compromiso con la ciudadanía".

Pérez García ha expresado también su gratitud al alcalde José Ignacio Landaluce "por la confianza mostrada hacia mi persona en mi labor como responsable de estos servicios", y ha añadido que "este reconocimiento representa no solo un honor personal, sino también un estímulo para continuar sirviendo con dedicación, compromiso, profesionalidad y respeto los valores que caracterizan a la Policía Local de Algeciras".

El intendente principal estará acompañado en la ceremonia de Aranjuez por mandos y agentes de la Policía Local de Algeciras, que también serán distinguidos por su participación en la ayuda humanitaria desplegada durante la dana que devastó amplias zonas de Valencia. Esta presencia conjunta subraya el espíritu de cuerpo y la solidaridad que caracteriza a la Policía Local algecireña, valores que el propio Antonio Jesús Pérez García ha cultivado durante toda su carrera profesional.