Antonio Jesús Pérez, intendente principal de la Policía Local de Algeciras, ingresará en la Orden del Mérito Policial

Algeciras/Antonio Jesús Pérez García, intendente principal de la Policía Local de Algeciras, ingresará el próximo día 11 de octubre en la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco en un acto que se llevará a cabo en Madrid. El reconocimiento se produce a propuesta de la Comisaría General de Extranjerías y Fronteras de la capital de España, que quiere reconocerle la "estrecha y eficaz" colaboración con la Dirección General de la Policía. "Llevaré esa medalla con orgullo y con honor en mi uniforme, al tratarse de un Cuerpo con el que tenemos que trabajar codo con codo para defender y proteger a los ciudadanos", afirma Antonio Jesús Pérez García.

No será el único galardón. En noviembre de este mismo año también será reconocido en la Comunidad Autónoma con su ingreso en la Orden al Mérito Policial de la Junta de Andalucía. El día 22 de ese mismo mes, la Policía Municipal de Madrid le entregará la Encomienda de la Gran Cruz de Emergencias por toda su trayectoria policial durante 40 años de servicio en activo, en los que ha mostrado "actos de valentía excepcional y un compromiso inquebrantable con el servicio a la comunidad".

"Todos estos reconocimientos son frutos que llegan por una dilatada carrera profesional y que no me pertenecen en exclusiva, pertenecen a todos los agentes y mandos de la Policía Local de Algeciras, que son un ejemplo de dedicación y profesionalidad y de los que me siento tremendamente orgulloso", afirma Pérez García en agradecimiento a sus compañeros.

El intendente principal cumple este año 40 en el Cuerpo de Policía, al que accedió en junio de 1984, con 18 años, sólo un mes después de terminar su paso por el instituto. "Soy policía por vocación. Yo no trabajo de policía, yo soy policía", dice Antonio Jesús Pérez García, que desde entonces ha pasado por todas las categorías profesionales, por supuesto con momentos difíciles. "La gestión de la pandemia fue muy difícil, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, recuerdo en un portal de un bloque de pisos en el centro de Algeciras, que entramos para colaborar con los servicios sanitarios y trasladar a una señora mayor al hospital que nos decía: '¿me voy a morir verdad?' Teníamos que sacar fuerzas de dónde no teníamos, tragarnos las lágrimas y decirle: No señora, se va a curar. Fueron momentos angustiosos".

Otro momento durísimo fue la gestión, en cuestión de minutos, del operativo de la Policía Local que culminó con la detención del terrorista yihadista que atentó el pasado año en la ciudad, donde asesinó al sacristán Diego Valencia en plena Plaza Alta e hirió de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez Lucena, párroco de San Isidro.

"Otro momento agridulce fue cuando cuatro agentes de la Policía Local, nos trasladamos a la misma frontera Ucraniana, tan solo dos semanas después de comenzar el conflicto. Allí vimos pasar por nuestras retinas el holocausto nazi en la estación de Przemysl. Allí no pudimos controlar las lágrimas, porque vimos a niños solos en la estación aferrados a sus peluches y a mujeres con sus hijos deambulando como zombis sin sabe a donde ir y sin saber qué hacer. A esta estación llevamos medicamentos y alimentos de primera necesidad. Lo bonito de esta experiencia que nos marcará toda la vida es el traslado que realizamos a España de 22 refugiados, todos mujeres y niños, que vieron a esos agentes de la Policía Local de Algeciras como sus salvadores", recuerda.

También se siente "totalmente orgulloso" de la plantilla de la Policía Local de Algeciras, "unos compañeros que dan su vida por servir y proteger, y yo añadiría otro verbo mas, ayudar". "En este lema nuestro es donde me encuentro realizado como más y mejor policía, ayudando a los ciudadanos que nos necesitan. Mi mayor satisfacción con jefe de Policía es cuando agentes de este cuerpo salvan vidas, es en ese momento cuando hacemos honor a nuestro lema: servir y proteger".

Recogida del galardón en Antequera. / E.S.

Antonio Jesús Pérez García ha vivido en lo personal "un año importantísimo". Ha recibido reconocimientos que no esperaba y que se enmarcan dentro de esa dilatada carrera profesional de 40 años. "En primer lugar recuerdo el bonito homenaje que me rindieron los compañeros, policías, mandos, amigos, familia y responsables políticos en junio de este año con motivo del cumplimiento de esos 40 años de servicio en la Policía Local". Siguieron la entrega de la Cruz de honor de la Policía Europea en su categoría de Oro, la Gran Placa de Oro y la Encomienda con Cruz Germánica de la Unión Nacional de Jefes de la Policía Local, además de la Medalla al Mérito Policial de la Policía Local Antequera en 2023.

El intendente principal es, además, un consumado pintor. "Detrás del uniforme hay una persona, con sus sentimientos, con sus problemas, con sus alegrías y con sus miedos. Y pienso que la pintura hace en mí tener esa válvula de escape que necesitamos los policías para desconectar de la tensión diaria que conlleva esa dedicación en cuerpo y alma a los ciudadanos. Dentro de un mes, el próximo día 15 de noviembre se inaugurará Oceánica, una exposición que es un tributo al mar, a la naturaleza, a los océanos, en definitiva al color de la vida. Sigue siendo una llamada de atención a la fragilidad de los ecosistemas debido a la contaminación y al calentamiento global, y donde la naturaleza, el color y la magia se funden en un espectáculo lumínico que hará que los mares, las estrellas y las auroras boreales se salgan de los lienzos", concluye.