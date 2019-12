El instituto Isla Verde de Algeciras cumple medio siglo

Ese año de 1969 llegó el hombre a la luna. Y en Algeciras la Enseñanza y la Tauromaquia vivieron un momento decisivo. Porque se inauguraron la plaza de toros Las Palomas... Y el instituto Isla Verde en uno de los extremos de la carretera Cádiz-Málaga. Un lugar emblemático que este martes ha comenzado, con un acto sencillo pero lleno de emotividad, el programa conmemorativo por su primer medio siglo de vida.

El Isla Verde, todo un referente educativo algecireño, cuenta desde ahora con una placa que recuerda esta efemérides en su vestíbulo. La descubrieron el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, el director del instituto, Francisco Iglesias, y la subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares.

El pintor Pepe Barroso, muchos años profesor de Dibujo en este centro, ha sido el autor del cartel por estos 50 años de formación y vivencias: "Llevo toda mi vida vinculado al Isla Verde. A veces pienso que soy un personaje de la película El ángel exterminador, de Luis Buñuel, porque por mucho que haga siempre acabo aquí igual que los actores de esa historia estaban en un salón del que no podían salir nunca".

Barroso, en melancólicos tonos sepias, ha dibujado unos estudiantes jugando a "a la una mi mula" (uno de los divertimentos populares en los patios de recreo de la época inaugural) y también aparece un astronauta que no deja dudas sobre el año de apertura: 1969, cuando Neil Armstrong dijo aquello de "un pequeño paso para el hombre pero muy grande para la Humanidad" nada más pisar la luna.

El Isla Verde fue en sus inicios un centro de ámbito comarcal, al que venían a hacer el bachillerato alumnos de Jimena, Los Barrios o Tarifa, como el exdjunto al director de Europa Sur Ildefonso Sena, presente en el acto: "Vestíamos un uniforme con chaqueta sin solapa de color azul oscuro, corbata granate, pantalón gris y camisa blanca. En el autobús de Comes que nos traía y llevaba se nos distinguía perfectamente", recuerda. La editorial Imagenta, de la que Sena es asesor, publicará en los próximos meses el libro conmemorativo con la historia de este instituto.

El discurso de Barroso estuvo repleto de referencias históricas sobre los tiempos en los que estas aulas echaron a andar. Rememoró cómo se le llamaba La Ponderosa porque estaba, como en el rancho de la serie televisiva Bonanza, construido sobre un cerro. Y que ese año se retiraron Los Beatles, esos mitos musicales. "Son muchos nombres y me voy a dejar atrás algunos con seguridad. Mi amigo Juan Jiménez, José Joya, Antonio Hernández, el actor Víctor Clavijo...", dijo. Toda una historia.

El director del instituto, Francisco Iglesias, trajo a la memoria que tanto el Kursaal como el Isla Verde heredaron la responsabilidad de la educación secundaria que arrancó oficialmente en Algeciras tanto en el primitivo edificio de madera en la orilla de la playa de El Chorruelo como en la calle Segismundo Moret.

El alcalde Landaluce lanzó un mensaje más actual y de hondo contenido: "Todos pasamos baches y yo lo tuve con 12 años. Siempre recordaré a la profesora que me sacó de él y me ayudó a seguir adelante. Por eso mi petición es que miremos a nuestro entorno y nos solidaricemos con él. Y no es moralizar. Es saber que todos y cada uno de nosotros somos importantes y únicos y necesitamos que se nos ayude", finalizó.