Inés Cortes defiende su profesionalidad y niega trato de favor por parte de Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras

José Ignacio Landaluce, el pasado 19 de diciembre, junto a sus concejales, tras el plantón de la oposición en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras de ese día.

Inés Cortés Achedad, abogada y asesora del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Algeciras, niega que su contratación como personal municipal de confianza sea una maniobra para ocultar supuestos episodios de abuso o acoso sexual a cargo del alcalde, José Ignacio Landaluce, tal y como apunta el PSOE en la denuncia que este partido presentó el pasado mes de diciembre contra el regidor ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

“Rechazo de forma rotunda y categórica las acusaciones que se han vertido contra mí porque son falsas, carecen de fundamento y dañan gravemente mi honor y reputación”, afirma Cortés en un escrito remitido a Europa Sur, en el que alude a la denuncia de los socialistas algecireños.

El PSOE insinúa, en su escrito a la Fiscalía, que el fichaje de la abogada como asesora en el Ayuntamiento -con un sueldo anual de 30.000 euros- es la supuesta moneda a cambio de la cual su ex marido, Luis Ángel Fernández, mantiene silencio sobre hechos protagonizados por el alcalde. Fernández, retirado de la vida política desde 2023, fue mano derecha de Landaluce como primer teniente de alcalde y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, entre otras responsabilidades.

“Mis méritos”, indica Cortés, “son ser merecedora de la confianza del alcalde. No en vano soy afiliada al PP desde su etapa como AP y dispongo de una sólida formación jurídica, respaldada por más de treinta años de ejercicio profesional”

“Mi nombramiento como personal eventual de confianza del Ayuntamiento de Algeciras se hizo en el mes de septiembre de 2019 y, posteriormente, se renovó tras las elecciones municipales de 2023. Cada día laboral cumplo con mi jornada de trabajo. Ambos nombramientos se realizaron conforme a la legalidad vigente, mediante resolución oficial del alcalde, ajustada a la Ley de Bases de Régimen Local y jamás con el proceder indigno que se me atribuye, absolutamente incompatible con mis principios como persona”, asevera Cortés.

“Mis méritos”, añade, “son ser merecedora de la confianza del alcalde. No en vano soy afiliada al Partido Popular desde su etapa como Alianza Popular y dispongo de una sólida formación jurídica, respaldada por más de treinta años de ejercicio profesional”.

A renglón seguido, la asesora municipal asegura que está divorciada de Luis Ángel Fernández desde 2014 “y estoy, por tanto, absolutamente desvinculada de él”. “Durante mi matrimonio nunca obtuve ni solicité trato de favor alguno para acceder a un puesto de trabajo y nunca utilicé mi situación matrimonial para obtener ventajas laborales de ningún tipo”, apostilla.

Presunta malversación, según el PSOE

El PSOE alude en su denuncia ante la Fiscalía a una “presunta malversación de caudales públicos” en el Consistorio de Algeciras, derivada de “contrataciones con dinero público para garantizar supuestamente el silencio” de algunas personas.

“D. José Ignacio Landaluce podría haber cedido presuntamente a las presiones de determinadas personas al contratar, con dinero público y en calidad de personal eventual, a Dña. Laura Ruiz Gutiérrez y a Dña. María Inés Cortés Achedad (ex cónyuge de D. Luis Ángel Fernández Rodríguez)”, señalan los socialistas. Ruiz fue concejal del PP y una de las participantes en un chat de Whatsapp en el que, junto a otras dos ediles, relataron supuestos episodios comprometedores para el regidor.

Relacionado Susana Pérez Custodio y Eva Pajares niegan que el alcalde Landaluce las acosara sexualmente

“Dichas contrataciones”, continua la denuncia, “se realizaron mediante el Decreto de la Alcaldía-Presidencia [...] para ocupar plazas de personal eventual con retribuciones brutas anuales de 25.000,00 € (Dña. Laura Ruiz) y 30.000,00 € (Dña. María Inés Cortés). […] Además, a Dña. María Inés Cortés se le concedió la compatibilidad para ejercer la abogacía en un pleno posterior a su contratación”.

“Tras estas contrataciones, ni el Sr. Fernández Rodríguez ni la Sra. Ruiz Gutiérrez han vuelto a divulgar información sobre las presuntas actuaciones ilícitas del alcalde”, apunta el PSOE como hecho coincidente.

Los socialistas exponen en su denuncia que Fernández, "a partir del 3 de febrero de 2022 y en meses sucesivos", les remitió diversos pantallazos de conversaciones de Whatsapp. Ese día, en concreto, el ex dirigente del PP se dirigió a Isabel Beneroso, vicesecretaria de Acción Política del PSOE de Algeciras, con este mensaje: “Isabel si el día 12 os va bien tú sigues en la idea de cargarnos a Landaluce”. Junto a ese texto, dos pantallazos de Whatsapp de un supuesto chat de las tres concejalas: “Te envío sólo dos de las [conversaciones] más infantiles”.