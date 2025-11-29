“Impotencia y tristeza”: el párroco de La Palma lamenta la absolución del asesino de Diego Valencia por trastorno mental

El párroco del la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, Juan José Marina, ha expresado públicamente su “profunda impotencia” tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a Yassine Kanjaa del asesinato del sacristán Diego Valencia al apreciar la eximente completa de trastorno mental. El sacerdote, que convivió y trabajó estrechamente con la víctima, asegura que la decisión judicial “revive una herida que nunca dejó de sangrar”.

“Respeto profundamente las decisiones judiciales, pero eso no disminuye el peso del dolor ni la sensación de desamparo”, escribió Marina en un mensaje difundido en redes sociales pocas horas después de hacerse pública la resolución. El párroco afirma que la comunidad “aún llora a un hombre bueno, entregado y amado”, y que la absolución vuelve a “sacudir” a toda la feligresía.

La Audiencia Nacional absolvió este viernes a Kanjaa del delito de asesinato terrorista —así como de tentativa, lesiones, profanación y odio— al considerar probado que, en el momento de los hechos, sufría un “cuadro de filiación esquizofrénica con descompensación psicótica aguda” que anulaba por completo sus capacidades cognitivas y volitivas. No obstante, el tribunal le impone como medida de seguridad su internamiento en un centro psiquiátrico-penitenciario por un máximo de treinta años, del que no podrá salir sin autorización.

Los hechos tuvieron lugar el 25 de enero de 2023, cuando el acusado irrumpió armado con un machete en dos templos de Algeciras, causando la muerte del sacristán Diego Valencia y lesiones a varias personas. La sentencia cuenta con un voto particular de la magistrada Carolina Rius, quien coincide en el diagnóstico psiquiátrico pero sostiene que los hechos deben considerarse terrorismo, lo que abriría la puerta a ayudas específicas para las familias afectadas.

Kanjaa deberá indemnizar con 150.000 euros a la esposa del sacristán y con 50.000 euros a cada uno de sus hijos, además de otras cantidades por las lesiones causadas a otras víctimas. La acusación particular ya ha anunciado que presentará recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Marina cierra su mensaje pidiendo fortaleza para la comunidad que dirige: “Rezo para que la memoria de nuestro sacristán siga siendo luz en medio de esta oscuridad. Que Dios nos sostenga en este momento tan difícil”.