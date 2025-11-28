La acusación particular recurrirá la sentencia que absuelve Yassine Kanjaa del asesinato de Diego Valencia

La acusación particular contra Yassine Kanjaa ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que lo ha absuelto, al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica, aunque ha ordenado que sea internado en un centro psiquiátrico penitenciario por un plazo máximo de 30 años.

El abogado Manuel Barberá ha explicado que la sentencia viene a recoger la tesis de que condenado tiene un eximente total. "Es decir, que en el momento de los hechos no tenía conciencia de lo que estaba realizando. Esto va en contra de los argumentos que veníamos sosteniendo nosotros, todas las acusaciones populares y la Fiscalía, porque es verdad que tenía una alteración de su capacidad volitiva, pero no estaba anulada totalmente, de manera que tenía cierto conocimiento consciente de lo que estaba haciendo", ha argumentado.

Barberá ha explicado que "la sala se inclina por la tesis de que su capacidad volitiva estaba totalmente anulada y por eso lo absuelve, aunque le aplique el internamiento en un tiempo no superior a 30 años".

El letrado indicado que la intención de la acusación es recurrir la sentencia apoyando sus argumentos. "Es decir, que la existencia de una alteración psíquica en este caso no supuso para él no saber lo que estaba haciendo, sino que él tenía cierta capacidad de entender lo que estaba haciendo, sobre todo en los actos previos, que fueron en el proceso de radicalización que este hombre tuvo previos a los hechos que cometió", según Barberá.