La Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa del asesinato de Diego Valencia, pero ordena su internamiento psiquiátrico por 30 años

Yasinee Kanjaa asiste al juicio en la celda, con pared de cristal, habilitada en la sala de vistas. En primer término, los abogados de las acusaciones populares.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha absuelto a Yassine Kanjaa, autor confeso de la muerte de Diego Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma, en Algeciras, del delito de asesinato consumado de carácter terrorista. La AN le impone como medida de seguridad el internamiento para su tratamiento médico en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario, del que no podrá salir en el plazo máximo de treinta años, salvo autorización del tribunal.

Así se refleja en la sentencia dada a conocer este viernes y a la que ha tenido acceso Europa Sur, que también absuelve al acusado de los delitos de asesinato en tentativa de carácter terrorista, lesiones de carácter terrorista, profanación y de odio de los que era acusado al apreciarse la concurrencia de la eximente completa de anomalía o alteración psíquica.

Los hechos juzgados ocurrieron el 25 de enero de 2023, cuando Kanjaa irrumpió armado con un machete en dos templos de Algeciras y llevó a cabo sus crímenes. La Fiscalía pedía para él 50 años de prisión por tres delitos de terrorismo yihadista: asesinato, tentativa de asesinato y lesiones, en tanto que la defensa calificó los hechos como constitutivos de un delito de homicidio y dos delitos de lesiones, estimando concurrente la circunstancia eximente completa de enajenación mental.

Kanjaa deberá indemnizar con 150.000 euros a la esposa del fallecido y con 50.000 euros a cada uno de los dos hijos del mismo. También deberá pagar 17.000 euros a los herederos del sacerdote Antonio Sánchez Lucena -fallecido por enfermedad durante el procedimiento- por las lesiones sufridas a manos del acusado en la iglesia de San Isidro y, en igual concepto, con 3.700 euros a un ciudadano, Ahmed L., a quien también lesionó. Las costas procesales se declaran de oficio.

La acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, ha adelantado a esta redacción su intención de formular un recurso de apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en el término de diez días.

Seguirá una ampliación de esta noticia.