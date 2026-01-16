El Hospital de Algeciras vuelve al colapso con casi 40 pacientes esperando ingreso, según Satse

El Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras vuelve a vivir una situación crítica de saturación asistencial. El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado un nuevo episodio de colapso provocado —según el colectivo— por la "falta de planificación sanitaria" por parte de la Administración, "un problema estructural que se repite año tras año sin soluciones eficaces".

A las 13:30 de este viernes, 16 de enero, casi 40 pacientes aguardaban a ser ingresados, muchos de ellos ocupando la sala de espera del servicio de Urgencias, habilitada "de forma improvisada" como una segunda planta de hospitalización, como ya denunció Csif el pasado 7 de enero. "Camas añadidas, espacios no preparados para ingresos y una presión asistencial creciente" dibujan un escenario que, lejos de ser excepcional, "resulta ya tristemente previsible" en determinadas épocas del año, describen en una nota de prensa.

Desde Satse advierten de que la elevada demanda asistencial ha vuelto a "desbordar al centro hospitalario", obligando a adoptar medidas de urgencia que no solucionan el problema de fondo. "La Administración conoce de antemano estos picos asistenciales, pero responde siempre con parches improvisados e insuficientes", denuncian desde el sindicato, que lamenta la ausencia de una "planificación real" tanto en recursos humanos como en la organización de los pacientes.

Una de las decisiones adoptadas para aliviar la saturación ha sido el doblaje de camas en las habitaciones de hospitalización. Espacios diseñados para un solo paciente pasan a albergar dos, sin que exista un refuerzo paralelo de las plantillas de enfermería. Para Satse, esta medida incrementa "de manera notable la carga asistencial, física y emocional, que soportan los profesionales sanitarios".

El sindicato subraya que la sobrecarga de trabajo resulta ya "insostenible". Las enfermeras y enfermeros se ven obligados a "redoblar esfuerzos en condiciones claramente adversas", intentando mantener "unos cuidados seguros y de calidad mientras afrontan un creciente desgaste profesional y emocional". A esta situación se suma la "frustración del personal ante el lógico malestar de los usuarios, que sufren las consecuencias de una gestión deficiente que no es responsabilidad del personal sanitario".

Satse asegura haber trasladado la gravedad de la situación a la Dirección del centro sin que, hasta el momento, se haya puesto una "solución efectiva sobre la mesa". Por ello, el sindicato exige a la Administración sanitaria que "deje de normalizar estos episodios de colapso y adopte medidas estructurales reales": planificación anticipada de los picos asistenciales, refuerzos suficientes de las plantillas de enfermería y una reorganización adecuada de los espacios hospitalarios.

"La saturación hospitalaria no puede seguir considerándose inevitable", concluyen desde Satse.