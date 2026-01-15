El SAS admite que el hospital de Algeciras tiene en funcionamiento cuatro de sus seis quirófanos a causa de obras de eficiencia energética

La Dirección del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, dependiente del Área Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por Inmaculada Nieto, diputada de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, sobre la supuesta inoperatividad de la mayor parte de los quirófanos del centro.

Según el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el hospital tiene actualmente en funcionamiento cuatro de sus seis quirófanos (un 67% del total), y no solo dos como había denunciado la parlamentaria, lo que desmiente parcialmente los datos difundidos por IU.

La delegada territorial de la Consejería de Salud, Eva Pajares, ha recordado que el hospital se encuentra inmerso desde hace más de un año en un "ambicioso proyecto de eficiencia energética" dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiado a través del Mecanismo de Recuperación NextGeneration, con una inversión global de 16,7 millones de euros.

Este proyecto incluye actuaciones como la construcción de una nueva central térmica, la sustitución de todas las luminarias por tecnología LED con sistemas de detección de presencia y ajuste automático, así como la instalación de paneles solares capaces de generar 2,1 millones de kWh al año, lo que reducirá el consumo eléctrico del hospital en un 36,6% y aumentará su capacidad de autogeneración.

“Esos quirófanos sido objeto de mejoras del PIREP y cuatro de ellos están funcionando sin incidencias”, señala Pajares

Durante la temporada navideña, cuando disminuye la actividad quirúrgica programada, se han llevado a cabo "intervenciones de mejora" en los quirófanos. Antes de volver a su funcionamiento, se realizaron "mediciones de bioseguridad" por parte del departamento de Medicina Preventiva para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.

Eva Pajares ha lamentado que la información difundida por IU pueda generar "incertidumbre y alarma" entre los pacientes en lista de espera, recalcando que los quirófanos han estado sujetos a "mejoras del PIREP" y que cuatro de ellos están operativos sin incidencias.

Por su parte, Inmaculada Nieto había denunciado este jueves que cuatro de los seis quirófanos permanecían fuera de servicio desde el 12 de diciembre, asegurando que el hospital trabajaba únicamente con dos, lo que, según la diputada, afectaba gravemente a las listas de espera quirúrgicas y obligaba al personal a operar voluntariamente en otros centros, como el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción.