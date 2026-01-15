Cuatro de cada seis quirófanos del Hospital Punta Europa de Algeciras llevan un mes cerrados, según Izquierda Unida

El Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras vuelve a situarse en el centro de la polémica sanitaria en el Campo de Gibraltar. Cuatro de los seis quirófanos del centro permanecen fuera de servicio desde hace más de un mes, una situación que ha encendido todas las alarmas por sus graves repercusiones en la atención sanitaria y en las ya tensionadas listas de espera quirúrgicas del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste.

La denuncia ha llegado este jueves, 15 de enero, de la mano de Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía y diputada de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, quien ha trasladado a la Cámara autonómica una batería de iniciativas para exigir explicaciones, reclamar una solución urgente y demandar medidas que palíen las consecuencias de este prolongado cierre.

“Lo que le estaba haciendo falta al Punta Europa, con los problemas que ya ha venido arrastrando, es que dos tercios de sus quirófanos estén fuera de servicio y que esta situación se prolongue por espacio de más de un mes, sin que los responsables del SAS sean capaces de encontrar una solución con la urgencia que requiere”, ha advertido Nieto.

Según ha explicado la parlamentaria, Por Andalucía ha tenido conocimiento de que desde el pasado 12 de diciembre los quirófanos 1, 2, 3 y 4 permanecen cerrados. El motivo exacto no ha sido trasladado con claridad a los profesionales del centro, aunque todo apunta a que podría estar relacionado con "la aparición de algún tipo de bacteria, hongos o una situación similar", según IU.

Mientras tanto, el hospital algecireño está funcionando únicamente con dos quirófanos operativos. Uno de ellos debe reservarse obligatoriamente para atender urgencias, lo que deja solo una sala disponible para la programación quirúrgica de alguna especialidad, una limitación que reduce de forma drástica la capacidad asistencial del centro.

Durante el periodo de las fiestas navideñas, el personal sanitario ha acudido de manera voluntaria al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción para realizar intervenciones y tratar de aliviar las listas de espera, aunque estas operaciones se han limitado a procedimientos que no revestían especial complejidad.

Ante este escenario, la diputada de Izquierda Unida ha reiterado la necesidad de que se adopten "soluciones inmediatas" y se articulen "medidas extraordinarias" que mitiguen el impacto que esta situación está teniendo sobre los pacientes del Campo de Gibraltar, especialmente en un hospital que arrastra desde hace años "importantes carencias estructurales y de recursos".