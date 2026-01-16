Cada episodio de lluvia convierte la cafetería del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras en una escena impropia de un centro sanitario. El agua cae del techo “como una auténtica cascada”, empapando el suelo, las mesas y el mobiliario, tal y como muestran las imágenes y el vídeo difundidos por el sindicato CSIF, en los que incluso puede verse a una paloma paseándose entre los charcos.

Según denuncia CSIF en un comunicado remitido a Europa Sur este viernes, 16 de enero, la situación "se repite una y otra vez sin que nadie ponga solución". La cafetería, situada en un edificio independiente del hospital, pertenece al Servicio Andaluz de Salud (SAS), aunque su gestión está en manos de una empresa concesionaria. “Pese a ello, nadie hace nada para remediar el problema”, lamenta el sindicato.

A las goteras se suma, además, la presencia habitual de palomas en el interior del local, una circunstancia que, según CSIF, supone un “claro riesgo biológico”. “Siempre están allí y tampoco se pone solución”, advierten, subrayando la gravedad de que esta situación se produzca en un entorno vinculado a la atención sanitaria.

Desde el sindicato recuerdan que han reclamado en numerosas ocasiones el arreglo de unas instalaciones que consideran “totalmente abandonadas”. No se trata, insisten, de un espacio residual, sino de una cafetería utilizada a diario por profesionales sanitarios del hospital, así como por usuarios, acompañantes y pacientes.

CSIF exige una actuación urgente para acabar con las filtraciones, garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y devolver la normalidad a un servicio básico que, cada vez que llueve, se convierte en un ejemplo del deterioro y la falta de mantenimiento denunciados por los trabajadores.