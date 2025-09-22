Algeciras rinde homenaje a Paco de Lucía con un mural del guitarrista junto a su madre en La Bajadilla

Algeciras rinde homenaje a Paco de Lucía y a su madre con un mural de ambos plasmado en la fachada de la casa de La Bajadilla donde vivió y aprendió a tocar la guitarra. El mural es una versión libre de una fotografía de los años 60 en la que se puede ver a un joven Francisco Sánchez Gomes junto a su madre, Lucía Gomes Gonçalves. La foto tratada la ha impreso sobre la pared una máquina que usa la artista sanroqueña Carmen Morata. Se trata de una impresora vertical capaz de estampar cualquier imagen con una excelente calidad fotográfica y muy resistente a la erosión del sol y la lluvia.

La obra, titulada Paco de Lucía, arte y memoria en La Bajadilla, es parte de un proyecto de la Fundación Márgenes y Vínculos, en colaboración del área de cultura de la Diputación de Cádiz. El mural está enmarcado en el proyecto Promoción del patrimonio cultural intangible y en él también colabora el colegio de Educación Infantil y Primaria Campo de Gibraltar de Algeciras.

Los primeros visitantes y admiradores del mural han sido un grupo de alumnos de este centro educativo, que junto a un periodista de la fundación han hecho un recorrido por todo el barrio de La Bajadilla visitando los lugares en que se forjaron el carácter y la sensibilidad de Paco de Lucía. "Que estas niñas y niños conozcan la infancia de Paco de Lucía como un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y estudio hasta convertirse en el mejor guitarrista del mundo es uno de los objetivos de este proyecto", explica la fundación. A este primer grupo de escolares sucederán otros más que recorrerán La Bajadilla en los próximos días para conocer los detalles de la infancia de Paco en su barrio.

Los escolares hicieron una parada en la casa del guitarrista, en la calle Barcelona, en cuya fachada está el mural. A esta casa se mudaron a principios de los años 50 del siglo pasado Antonio Sánchez y Lucía Gomes y sus cinco hijos: María, Ramón, Antonio, Pepe y Paco. Los actuales propietarios de la casa, Isabel María Gil Vargas-Machuca y Francisco Campos Fernández, contaron a los alumnos algunas anécdotas de la infancia de Paco y su familia en este primer paseo del proyecto.

Grupo de visitantes del mural en La Bajadilla. / Márgenes y Vínculos.

El alumnado se fotografió luego bajo el mural recién estrenado, que este lunes mismo fue oficialmente inaugurado con la presencia de Ramón Sánchez Pérez, sobrino de Paco de Lucía; el director del colegio, Antonio Medina Muñoz; la jefa del estudios del mismo, María del Carmen Nogueras Segura; Juan Corbacho, presidente de la asociación de vecinos La Cañá; los responsables del equipo técnico de Márgenes y Vínculos que ha hecho el proyecto y el músico venezolano Efraín Silva, que interpretó tres piezas de guitarra al final del acto. Estuvieron también numerosos vecinos del barrio, personas aficionadas al flamenco y curiosos atraídos por la música y la concentración de asistentes.

Ramón Sánchez declaró que "el mural le resulta muy emocionante. Pone los pelos de punta". “Sobre todo el ver a mi abuela, porque a mi tío Paco estoy harto de verlo en todas las cosas que le hacen, la estatua, el museo…", dijo. “A ella le hubiera hecho mucha ilusión verse dibujada en la pared”, añadió.

Carmen Morata aseguró que la máquina utilizada es tecnología punta de la que solo existen cinco ejemplares en España actualmente. “Este cartel va a durar para siempre, hasta que pinten encima. La pintura soporta agua, soporta sol, no hay ningún problema con la pintura", dijo.

La Fundación considera necesario destacar a La Bajadilla como entorno social que propició la formación personal y artística del guitarrista y como fuente de inspiración para el músico universal fallecido en 2014. "La Bajadilla es un barrio obrero surgido de la migración andaluza de posguerra que ha sido históricamente marginado, estigmatizado y asociado con problemas sociales. Y es necesario que las generaciones más jóvenes, muchas de ellas hijas de inmigrantes, conozcan y se sientan orgullosas de lo bueno que hay y ha habido en este barrio. Entre otras cosas, el hijo de una trabajadora inmigrante portuguesa que se convirtió en el algecireño más famoso de todos los tiempos cuya obra admiran desde Rusia a Canadá o desde Australia a Chile", concluye Márgenes y Vínculos.