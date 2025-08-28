Un herido con una cuchillada en el pecho en una reyerta en la plaza del mercado Torroja de Algeciras

La mañana ha despertado este jueves soleada y apacible en el entorno del histórico mercado Ingeniero Torroja, en Algeciras, con personas con bolsas de la compra o tomando café en alguno de los veladores de los bares y cafeterías. La escena, sin embargo, no tenía nada que ver con la presenciada horas antes por varios testigos, en torno a la 1:00, cuando una reyerta acabó con un herido por una cuchillada superficial de 22 centímetros de longitud en el pecho. Por fortuna, no alcanzó órganos vitales. El autor de la agresión fue detenido por agentes de la Policía Local, que fue apoyada por la Policía Nacional, y puesto a disposición judicial.

La pelea, en la que intervinieron varias personas y que tuvo lugar por motivos que aún se investigan, desembocó en la agresión sufrida por la víctima, un hombre joven de origen marroquí. Su agresor, de la misma procedencia, portaba dos grandes cuchillos, uno de los cuales -con un hoja de 25 centímetros e intervenido por los agentes- fue el que empleó para atacar al herido que quedó tendido en el suelo.

Tras dar la alerta a una ambulancia, el joven fue trasladado hasta el centro de salud de Algeciras-Centro, en la plaza Menéndez Tolosa, donde fue atendido en urgencias.

La plaza del Torroja y sus calles cercanas -en la zona de la Villa Vieja, ahora renombrada como barrio de La Caridad- van camino de convertirse en la zona cero de Algeciras, con incidentes que han sido denunciados en los últimos meses por las asociaciones vecinales. Meses atrás y prácticamente en el mismo punto de la puñalada de anoche, el 6 de mayo, varias personas propinaron una brutal paliza a un hombre de unos 40 años. Dos días más tarde, la Policía Nacional detuvo a cinco personas por esos hechos.

Protestas del Ayuntamiento y de los vecinos

En este contexto, el pasado 6 de agosto, el Ayuntamiento de Algeciras expresó su malestar con las ONG que trabajan en la zonma por el uso de hostales como centros de acogida, una situación no autorizada por el Consistorio ni amparada por el Plan General de Ordenación Urbana. El equipo de gobierno (PP) afeó a las ONG que no le hubieran informado de una práctica que, para la administración municipal, supone una progresiva concentración de recursos asistenciales en la zona baja que pone en riesgo la convivencia.

El Ayuntamiento pidió a las ONG "mayor control" y un cumplimiento estricto de la normativa para evitar tensiones vecinales, tras una reunión con la Asociación de Vecinos Barrio del Carmen, la Asociación de Comercio Tradicional y Mercado de Abastos (Actyma) y la Asociación Cultural RecreArte, entre otros colectivos.

“Aquí siempre ha habido vecinos dispuestos a ayudar. Nunca nos ha costado convivir con entidades que apoyan a personas en situación de exclusión social. Sabemos que nadie está libre de pasar por un mal momento y creemos profundamente en la solidaridad”, señaló en abril Antonio Jarillo, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio del Carmen, en una carta dirigida a las administraciones y entidades sociales que operan en Algeciras.

“Hay personas durmiendo en portales y bancos, deambulando por las calles, y en algunos casos se generan situaciones de inseguridad que afectan a la convivencia y al día a día de los vecinos y los comercios”, aseguró. A este deterioro se suma la sensación de abandono institucional: “Las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora han sido pocas y claramente insuficientes. La situación, lejos de mejorar, empeora.