La Policía Nacional de Algeciras detiene a cinco personas por la brutal paliza a un hombre en el mercado Ingeniero Torroja

Algeciras/Agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Algeciras han localizado y detenido, en menos de 48 horas, a cinco personas por su supuesta relación con la brutal paliza que un hombre de unos 40 años recibió en la madrugada del martes 6 de mayo en la plaza del mercado Ingeniero Torroja.

La agresión fue grabada por las cámaras de seguridad que el Ayuntamiento tiene instaladas en la zona. Las imágenes de ese momento fueron entregadas por la Policía Local a la Nacional y esta a su vez las trasladó al Juzgado de Guardia de Algeciras. La Comisaría algecireña se puso de inmediato a identificar a los supuestos autores y lo consiguió en unas horas. Hasta el momento, según fuentes cercanas a la investigación, cinco de ellos ya han sido arrestados y serán puestos a disposición de la autoridad judicial. No se descartan más detenciones en las próximas horas.

Según los primeros indicios, el hombre fue asaltado por seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, que durante alrededor de dos minutos le propinaron golpes de todo tipo con las manos, además de múltiples patadas. Uno de los atacantes le aplicó incluso la peligrosa técnica del mataleón, consistente en inmovilizar a la víctima por la espalda y apretar fuertemente su cuello hasta dejarla sin riego sanguíneo en el cerebro. La víctima quedó inconciente en el suelo, en las inmediaciones de la calle Tarifa. Cuando no podía defenderse, robaron el dinero y todas las pertenencias.

El ataque ocurrió en torno a la 1:00 de este martes. Un portavoz del 112 informó a esta redacción que, sobre las 1:40, se recibió una llamada telefónica en la que una persona que caminaba por la calle se encontró al agredido. Hasta la plaza del mercado Ingeniero Torroja se desplazó una ambulancia que trasladó al herido al hospital Punta de Europa, en Algeciras, donde fue ingresado.

El Ayuntamiento de Algeciras no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el estado de la seguridad en el llamado barrio de La Caridad. Tampoco a convocado todavía la Comisión de Seguridad Ciudadana ni Junta Local de Seguridad para analizar la situación. En la madrugada de ese mismo día, un coche fue incendiado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente por un supuesto ajuste de cuentas. La propietaria del vehículo niega que se trate de un asunto relacionado con el tráfico de drogas, sino con el acoso violento que sufre por parte de "un amigo" al que le negó mantener una relación sentimental.

El PSOE de Algeciras denunció la inacción de la Delegación de Seguridad Ciudadana que encabeza el teniente de alcalde Jacinto Muñoz Madrid frente a lo que considera que "no son hechos aislados". "Los problemas de seguridad ciudadana requieren de implicación política, y no de mirar para otro lado a ver si hay suerte y no pasa más”, advirtió el secretario de organización del PSOE de Algeciras y viceportavoz municipal, Fran Fernández, que apuntó también que su partido “no se cansará” de pedir la Policía de Barrio, "que el PP de Landaluce se niega a recuperar".

Los socialistas también han apuntado al malestar hecho público en los últimos días por los vecinos y comerciantes por los problemas de seguridad y salubridad en la zona que achacan a años de abandono municipal. “En 2015, cuando en el horizonte había una gran cantidad de millones de euros procedentes de fondos europeos, se anunció un gran proyecto para el barrio de la Caridad que al final se quedó en un lavado de cara y poco más… Y ahora, después de diez años, y de 14 años al frente del Ayuntamiento, ¿ahora resulta que el alcalde de Algeciras convoca una reunión para ‘analizar’ la situación del barrio y realizar un mapa social? ¿De verdad?”, se ha preguntado Fernández.

“Qué lejos queda aquella frase del señor alcalde en la que decía que iba a transformar el barrio de punta a punta, y en todos los aspectos… Al final, todo quedó en un lavado de cara y poco más, y ahora, diez años después de anunciar a bombo y platillo aquel proyecto, y después de 14 años al frente del Ayuntamiento… ¿ahora se da cuenta el alcalde de que algo no se ha hecho ni se está haciendo bien?”, según el vicesecretario de los socialistas algecireños.