Guardia Civil y Agencia Tributaria recuperan 117 coches robados en el Puerto de Algeciras en seis meses

Los vehículos, valorados en más de 6,5 millones de euros, procedían de Norteamérica y viajaban ocultos en contenedores con destino a África.

En los últimos seis meses, el Puerto de Algeciras ha sido escenario de una de las operaciones más notables contra el tráfico internacional de vehículos robados. La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), integrada por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha interceptado 117 coches de alta gama procedentes de Norteamérica que viajaban ocultos en contenedores con destino al continente africano.

El valor de los vehículos —más de 6,5 millones de euros— revela la magnitud de una red internacional que cruzaba el Atlántico con sofisticación logística. Los coches, principalmente todoterrenos y deportivos de marcas como BMW, Jaguar, Land Rover o Chevrolet Corvette, eran sustraídos en Estados Unidos y Canadá, enviados por barco y “maquillados” una vez llegaban a África para reintroducirlos en el mercado como si fueran legales.

La operación comenzó a tomar forma el pasado mes de abril, cuando los agentes recuperaron 16 vehículos robados en Canadá. Aquella primera pista activó las alarmas. Desde entonces, la ULAR intensificó los controles en la terminal del puerto, lo que permitió detectar otros 85 coches sustraídos en circunstancias similares.

La operación conjunta ha permitido frustrar una red internacional dedicada al tráfico de vehículos de lujo sustraídos en Estados Unidos y Canadá.

La colaboración internacional ha sido clave. En la investigación han participado el enlace en Algeciras del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection), quien ha mantenido un contacto constante con las autoridades de Estados Unidos y Canadá. Esa cooperación ha permitido interceptar los envíos en el último punto de control estratégico antes de cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Con esta actuación, los agentes han asestado un duro golpe a una organización internacional especializada en el tráfico de coches robados. Los vehículos recuperados ya han sido devueltos por vía marítima a sus países de origen, donde serán restituidos a sus legítimos propietarios.