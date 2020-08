El grito de alarma de un enfermero del hospital de Algeciras

precaución. Estamos como en las primeras semanas de marzo". Así comienza el mensaje subido por un enfermero del Facebook que se ha viralizado en el Campo de Gibraltar después de que alrededor de 3.000 personas lo hayan compartido en solo unas horas y, en muchos casos, comentado. "Por favor tengan muchaEstamos como en las primeras semanas deAsí comienza el mensaje subido por un enfermero del hospital Punta de Europa de Algeciras en su muro deque se ha viralizado en eldespués de que alrededor de 3.000 personas lo hayan compartido en solo unas horas y, en muchos casos, comentado.

"Ya esta la unidad infecciosos lleno de Covid-19. Ya hay casos en la UCI. Ya hay personas luchando por salvar su vida. Esto empieza de nuevo y si no ponemos de nuestra parte me temo lo peor antes de lo que piensa la mayoría", continúa este sanitario, que lanza unos consejos básicos: "Mascarillas, distancia social, higiene de manos. Ir al hospital cuando sea estrictamente necesario. No es tan difícil", afirma.

"Hoy (por el sábado) ha sido el primer día de la primera parte de mi postvacaciones y he vivido una autentica pesadilla al tener que rememorar lo pasado en la primavera mas negra que jamas haya tenido nuestro país. Cuídense que nosotros no podemos hacer más", concluye el enfermero campogibraltareño.