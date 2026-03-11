Golpe mundial al tráfico ilegal de residuos con Algeciras como una de las puertas de Europa

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha desarticulado 23 redes de tráfico ilícito de residuos en España, con más de 40 detenidos o investigados, en una operación de alcance internacional que mantiene al Puerto de Algeciras como uno de los focos de entrada y salida de estos materiales contaminantes. La Operación Custos Viridis ha contado con la colaboración de 71 países y organizaciones internacionales y, en todo el mundo, se ha saldado con la detención de 337 personas y la aprehensión de residuos con un valor de 31 millones de euros en el mercado.

La Guardia Civil, en su condición de impulsor de la Plataforma Europea Multidisciplinar contra las Amenazas Criminales (EMPACT) sobre delitos medioambientales, ha liderado, en cooperación con Europol, esta ofensiva policial desarrollada en los cinco continentes con operaciones también enfocadas al mercado ilegal de gases refrigerantes.

Una amenaza global

El Instituto Armado destaca que el tráfico ilícito de residuos se ha consolidado como un problema a nivel mundial, operando a través de circuitos ilegales paralelos. Estas redes criminales no solo gestionan de forma fraudulenta residuos urbanos e industriales, sino que recurren sistemáticamente a la falsificación documental y al fraude para mover materiales peligrosos, generando un impacto ambiental negativo y riesgos para la salud pública.

Entre los fenómenos detectados destacan el aumento del comercio ilícito de gases refrigerantes, procedentes de Asia y la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil (VFU), textiles y residuos electrónicos (RAEE) hacia África, Asia e Iberoamérica.

El papel crucial de la Guardia Civil

La pperación Custos Viridis, desarrollada durante el año 2025, ha arrojado cifras contundentes sobre la magnitud del mercado criminal medioambiental:

337 personas detenidas tras la realización de 1.048 inspecciones a nivel mundial.

Incautación de 127.149 toneladas de residuos, con un valor de mercado estimado en 31 millones de euros.

Aprehensión de 602 toneladas de agentes contaminantes, incluyendo mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero.

Intervención de casi 10 millones de euros en efectivo y cuentas bancarias, además de 130 vehículos y propiedades.

España desempeña un rol estratégico complejo en este entramado, actuando simultáneamente como país de origen, tránsito y destino de residuos. En este contexto, el Seprona de la Guardia Civil ha obtenido los siguientes resultados:

Ejecución de 23 operaciones específicas contra el tráfico de residuos y el mercado ilegal de gases refrigerantes.

41 personas detenidas o investigadas hasta la fecha.

Detección de la gestión irregular de 77.410 kilogramos de residuos.

Localización de 250 vehículos importados ilegalmente y la detección de falsificación documental en más de 3.000 certificados de descontaminación de vehículos.

Intervención de 5.400 kg de gases refrigerantes de efecto invernadero.

Además del Puerto de Algeciras, la Guardia Civil ha identificado otros puntos críticos de entrada y salida, como los de Barcelona, Valencia y Santander, así como los pasos fronterizos de Irún y La Junquera, fundamentales para el control de los flujos hacia el resto de Europa y terceros países.

Jornadas de alcance internacional

"Los desafíos futuros exigen una evolución constante. La cooperación internacional y la vigilancia de la trazabilidad en toda la cadena de gestión seguirán siendo las herramientas clave para evitar que el medio ambiente sea explotado impunemente en beneficio del crimen organizado", considera la Guardia Civil, que junto a representantes de organizaciones internacionales como Europol, Interpol y Naciones Unidas, se encuentra estos días inmersa en unas jornadas que se celebran en Madrid sobre la lucha contra el tráfico de residuos y los delitos medioambientales. Desde el martes, se analizan instrumentos para combatir estos ilícitos, y se tratan fenómenos emergentes, como la denominada "bomba de humo" (abandono de residuos textiles en naves alquiladas) y la preocupante recurrencia de incendios en plantas de residuos como método de gestión negligente.