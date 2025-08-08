Cae una red que pretendía exportar residuos peligrosos a África a través del Puerto de Algeciras

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una red criminal que planeaba exportar ilegalmente residuos peligrosos a Ghana utilizando el Puerto de Algeciras como punto de salida. La operación se ha saldado con tres detenidos en Sevilla y un investigado en Murcia, todos de nacionalidad ghanesa.

La intervención, desarrollada el 23 de julio en el marco de la Operación Revolución Verde de la Junta de Andalucía, se inició tras meses de vigilancia discreta en un almacén aislado de Sevilla. La red acumulaba material contaminado sin medidas de seguridad ni control ambiental, lo que dificultó el seguimiento policial.

En el operativo fue interceptado un envío de 19.021 kilos de motores de vehículos sin descontaminar, mezclados con aceites de distintas viscosidades, depósitos de gasolina con restos de combustible y dos toneladas adicionales de residuos impregnados con sustancias peligrosas. Todo el material se encontraba apilado sin estiba ni contenedor.

El contenedor iba a embarcarse en el Puerto de Algeciras rumbo a Ghana, un país que, según la normativa internacional, no puede recibir residuos peligrosos por carecer de infraestructuras adecuadas para su tratamiento. La documentación aduanera presentada (Documento Único Administrativo - DUA) ocultaba el contenido real, lo que revela una presunta falsedad documental y un posible fraude aduanero.

El objetivo de la red era reutilizar los motores en otros vehículos y desechar el resto de las piezas sin reciclaje ni tratamiento ambiental. Ninguno de los implicados disponía de permisos para manipular, transportar o exportar residuos, incumpliendo gravemente la legislación.

A los detenidos se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como pertenencia a grupo criminal, en una investigación dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla y un juzgado de instrucción de la capital.