Cae una red de la mocromafia tras introducir 1.500 kilos de cocaína en sacos de cemento por el Puerto de Algeciras

La Policía Nacional de España y la Policía Federal de Brasil han logrado desarticular una organización criminal vinculada a la mocromafia que intentó introducir 1.500 kilos de cocaína en España a través del Puerto de Algeciras. La droga incautada en esta operación conjunta de alcance internacional había sido ocultada estratégicamente en sacos de cemento y posteriormente fue trasladada por carretera hasta una nave industrial ubicada en Marbella. Hay cinco detenidos, todos ellos en la provincia de Málaga.

Según informa la Policía Nacional, la investigación se inició tras detectar movimientos sospechosos en Brasil relacionados con envíos de materiales de construcción. Gracias a la colaboración transnacional, se logró trazar la ruta de la droga y anticipar su llegada a España, permitiendo que las fuerzas de seguridad interceptaran el cargamento antes de que fuera distribuido.

El modus operandi de la organización consistía en camuflar la cocaína en sacos de cemento para evitar los controles rutinarios en puertos y aduanas, lo que demuestra un alto grado de sofisticación y conocimientos logísticos de la banda. Las fuerzas policiales señalaron que la elección del puerto de Algeciras no es casual, ya que se trata del mayor puerto de contenedores de España y uno de los más importantes del Mediterráneo, con conexiones directas hacia varios países europeos, lo que lo convierte en un punto estratégico para el narcotráfico.

Durante la operación se han producido detenciones tanto en Brasil como en España, y la investigación continúa abierta para identificar a todos los implicados, desde los proveedores hasta los responsables de la logística en Europa. La coordinación entre ambos cuerpos policiales ha sido clave para desmantelar esta red criminal y evitar que la droga llegara a las calles españolas y europeas.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un varón, con vínculos con la mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái. Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres varones residentes en Alemania.

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en una nave industrial de Marbella donde se logró intervenir 1.500 kilogramos de cocaína que, divididos en paquetes, iban ocultos en el interior de 1.000 sacos de cemento. Todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

Han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.