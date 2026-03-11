Un joven residente en Algeciras muere tras un tiroteo en la barriada del Príncipe de Ceuta

Un joven de entre 25 y 30 años, vecino de Algeciras, falleció este miércoles en el Hospital Universitario de Ceuta como consecuencia de las graves heridas sufridas en un tiroteo registrado en la barriada del Príncipe, según han confirmado fuentes policiales. El suceso se encuentra bajo investigación por parte de la Policía Nacional, que no descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias del ataque.

El incidente se produjo en la madrugada de este miércoles en la zona conocida como El Ángulo, cuando varias personas con los rostros cubiertos con pasamontañas realizaron varias detonaciones, según informaron fuentes policiales. Testigos presenciales señalaron que al menos dos encapuchados participaron en el ataque y que varios casquillos quedaron dispersos en la calzada.

Vecinos alertaron a la Policía Local sobre la presencia de vainas y manchas de sangre en un callejón cercano. Agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) se desplazaron de inmediato al lugar y acordonaron la zona a la espera de la llegada de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación.

La víctima recibió al menos un impacto de bala y fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Universitario de Ceuta, donde finalmente falleció. Según informó la Policía Local, al llegar el personal sanitario al hospital se detectó que el joven portaba un arma de fuego, la cual estaba montada y con un cartucho en la recámara, procediéndose a su intervención por parte de los agentes.

Aunque todavía se desconocen los motivos exactos del ataque, los primeros indicios apuntan a que los autores tenían la intención de atentar contra la vida de la víctima. La Policía Nacional continúa recabando testimonios y revisando las pruebas recogidas en la escena del crimen para esclarecer los hechos.

El joven fallecido residía en Algeciras y se desconoce por qué se había desplazado a Ceuta al momento del suceso. Autoridades locales y vecinos han expresado su dolor ante esta tragedia que enluta a ambas ciudades.

El caso ha generado gran expectación en la Ciudad Autónoma, y la Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en la barriada del Príncipe mientras se realizan las diligencias pertinentes. Por el momento, no se han producido detenciones, y la investigación continúa abierta.